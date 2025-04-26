عرض "الوهم" ضمن فعاليات مهرجان نوادي المسرح (صور)

قدّمت فرقة الفيوم المسرحية العرض المسرحي "الوهم"، اليوم السبت، على مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، في ثالث أيام عروض مهرجان نوادي المسرح في دورته الـ32، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وينفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.

عرض الوهم

العرض من تأليف مصطفى سعد، وإخراج محمود ياسين، ويتناول فكرة تأثير الوهم على حياة الإنسان؛ إذ تدور أحداثه حول رجل مسن يعاني من مرض الوهم نتيجة شعوره بالعجز أمام زوجته الشابة، فيبدأ بالشك في سلوكها ويقتنع بوجود علاقة تجمعها برجل آخر، فيقرر الانتقام منهما.

وقد تناول المخرج المسرحية بأسلوب نفسي وإنساني عميق، مسلطا الضوء على تأثير الأوهام والخيالات المرضية على العقل البشري، وكيف يمكن أن تتحول إلى واقع قاتل يدفع الإنسان إلى تدمير من حوله.

وأوضح محمود ياسين مخرج العرض أنه تناول النص بشكل درامي مشحون بالتوتر والصراع الداخلي بين العلاقات والشخصيات، حيث يخدع كل منهم الآخر أو حتى يخدع نفسه، مما يؤدي إلى تصاعد التوتر وكشف الحقائق شيئا فشيئا.

وأشار أن المسرحية تكشف عن هشاشة النفس البشرية عند مواجهة الحقيقة، وتطرح أسئلة عميقة مثل: كيف نعرف الفرق بين الحقيقة والوهم؟ هل نحن أسرى لما نريد تصديقه؟ وما الثمن الذي ندفعه عندما نواجه الحقائق التي حاولنا طويلا الهروب منها؟، وذلك من خلال لغة درامية مشوقة وشخصيات متعددة الأبعاد. كما يظهر النص كيف يمكن للأوهام أن تدمر العلاقات وتكشف الجوانب المظلمة في النفس البشرية، فالمسرحية تعد دعوة للتفكير في كيفية مواجهة الذات وتقبل الحقيقة مهما كانت قاسية.

فريق مسرحية الوهم

شارك في بطولة العرض كل من: أحمد حليم، مارينا نبيل، مروان إيهاب، ضياء يحيى، عمرو محمد، محمد أحمد، محمد أيمن، جنة أسامة.

وصمم الديكور والملابس مروان إيهاب، تنفيذ الديكور حازم عادل، إعداد موسيقى أحمد عبد الحليم، المكياج يسري محمود، تصميم الدعاية فرحة أحمد، مساعدا إخراج محمود عبد الحليم، وعبد الرحمن حسين، مخرج منفذ خالد محمد.

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