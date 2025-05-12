القصر المهجور على ضفاف بحر يوسف

أغلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، قصر ثقافة الفيوم في شهر يناير 2021 بحجة ترميمه، وأن المبنى أصبح غير قادر على تحمل الأنشطة التي تقام بداخله، ومنذ ذلك التاريخ وقصر الثقافة مغلق بالضبة والمفتاح لا ترميم ولا أنشطة، أصبح مهجورا، وأصبح النشاط قاصرا على الاشباح والبوم الساكنين ذلك المبني القابع على ضفاف بحر يوسف على شكل هرم مقلوب، شاهدا على عظمة المهندسين المصريين الذين صمموا ذلك المبنى.

تفرق شمل الفنانين والمبدعين

كان قصر ثقافة الفيوم قبل إغلاقه يضم 15 فريق فني جماعي ما بين مسرح وإنشاد وكورال وموسيقي وعرائيس، فرق من كل الأعمار، كان مركزا لتفريخ المواهب من بين أبناء الفيوم، التي أخرجت كثيرا من عظماء الفنون في كل المجالات..

أصبح الشباب الآن لا يجدون مكانا للعروض أو البروفات سوي المكتبة العامة ومسرح مجلس مدينة الفيوم وهما غير مجهزين بامكانيات الصوت والإضاءة التي تساعد على الإبداع، حتى مسارح المدارس وعلى رأسها مسرح مدرسة الزراعة وهو من المسارح العريقة في المحافظة لكنه كغيرة من مسارح التربية والتعليم أصبح مهجورا وقاصرا على عقد الاجتماعات.

الفنانون والمبدعون في الفيوم تاهوا ما بين بيوت الثقافة في القري والمراكز وبين مسرح مجلس مدينة الفيوم ومكتبة الفيوم العامة، حتى أنهم في 7 سنوات قدموا 6 عروض فقط منهم عرضين قبل غلق قصر الثقافة أو كما يطلقون هم عليه بيت الفنانين.

محاولات لبدء الترميم باءت بالفشل

حاول مثقفوا وفنانوا الفيوم كثيرا في تحريك وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة للبدء في عملية الترميم طالما الرأي الهندسي أكد ضرورة ترميم المبنى، إلا أن كل الجهود ذهبت أدراج الرياح ليغلق القصر منذ 5 سنوات، حتي الأشجار المحيطة به لم يتم تهذيبها فأصبح المبني كشاب مشرد علي أرصفة الفيوم منكوش الشعر تغطي جسمه الأتربة والأوساخ بعد أن كان منارة لشمال الصعيد.

سؤال هام

والسؤال الآن لمن يهمه أمر الشباب الموهوب هل من الأفضل أن نتركهم يتسكعون علي المقاهي لتبادل أعمالهم أم ننجز لهم ترميم قصر الثقافة؟ الذي إن تم البدء فيه الآن لن تقل مدة الصيانة عن عامين على الأقل، لأنه من المفروض أنه سيعاد صياغة المبني من الداخل وتجهيزه.

المشكلة الكبرى أنه لم يخرج علينا أي من مسئولي الثقافة في الفيوم ليعلن علينا أسباب التأخير في أعمال الصيانة لمدة 5 سنوات دفعة واحدة، وإن كانت المشكلة في الاعتمادات، فلماذا لا يستغل أسوار القصر في الإعلانات مثلا لجلب عائد مادي قد يساعد في ترميم القصر المهجور.

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