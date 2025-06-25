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رياضة

كأس العالم للأندية، تعادل سلبي بين صن داونز وفلومينينسي في الشوط الأول

مباراة صن داونز وفلومينينسي،
مباراة صن داونز وفلومينينسي، فيتو

كأس العالم للأندية، انتهى الشوط الأول من مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي وفلومينينسي البرازيلي، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي صن داونز، وأهدر ماثيوز فرصة ذهبية للفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة الثامن من انفراد تام بالمرمى، إلا أن فابيو حارس فلومينينسي تصدى للكرة وأبعدها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 13، رد فلومينينسي بهجمة خطيرة تصدى لها ويليامز حارس صن داونز.

وفي الدقيقة 36، أهدر جون أرياس لاعب فلومينينسي فرصة ذهبية بعدما يتلقى كرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية مرت على يمين ويليامز حارس صن داونز إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 41، أهدر فلومينينسي فرصة أخرى بعد ضربة ثابتة أرسلت داخل منطقة الجزاء تصدى لها الدفاع وارتدت عند جوستافو نوناتو سددها قوية مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تشكيل فلومينينسي ضد صن داونز في كأس العالم للأندية

وضم تشكيل فلومينينسي ضد صن داونز في كأس العالم للأندية كلا من:

حراسة المرمى: فابيو سانتوس 

الدفاع: صامويل كزافييه – إجناسيو أوليفيرا – خوان بابلو – رينيه 

الوسط: مارتينيلي – نوناتو– هيركليس

الهجوم: كانوبيو – خيرمان كانو – جون أرياس

موكوينا يقود تشكيل صن داونز أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

وجاء تشكيل مباراة صن داونز أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موادو- كوبيدو- كيكانا- لونجا.

وسط الميدان: موكوينا- ريبيرو- ثيمبا زواني- أليندي- ماتثيوس.

خط الهجوم: إكرام راينرز.

فرص صن داونز في التأهل في مونديال الأندية

وتعد مهمة صن داونز صعبة للغاية حيث لن يؤهله سوى الفوز فقط لضمان العبور، أما في حال التعادل فسيرتفع رصيده إلى 4 نقاط، وقد يُودّع البطولة إذا فاز أولسان على بوروسيا دورتموند، بسبب تفوق الفريق الألماني في المواجهة المباشرة وفي حال الخسارة يخرج ممثل القارة السمراء رسميًا دون الحاجة لحسابات إضافية.

في المقابل يدخل فلومينينسي اللقاء بأريحية نسبية بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط إثر فوزه في الجولة الثانية على أولسان بنتيجة 4-2 ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند.

ترتيب المجموعة السادسة في كأس العالم للأندية

فلومينينسي  4

بوروسيا دورتموند  4

ماميلودي صن داونز  3

أولسان هيونداي   0

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