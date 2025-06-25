محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات بعدد من المديريات الخدمية

ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماع لجنة اختيار القيادات، وذلك لاختيار وتجديد شغل عدد من الوظائف القيادية بعدد من المديريات الخدمية بالمحافظة، والتي تشمل مدير عام الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بمديرية الشئون الصحية، مدير عام الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم، مدير عام الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بمديرية الزراعة، مدير عام الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بمديرية الطب البيطري بالقليوبية.

محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات

جاء ذلك بحضور كل من اللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد والمستشار صلاح سالم، المستشار القانوني للمحافظة والدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والأستاذ مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والدكتورة لمياء عطية، مدير عام مديرية الطب البيطري بالقليوبية.

وخلال اللقاء، أكد محافظ القليوبية على أهمية اختيار الكفاءات والخبرات المؤهلة لشغل هذه المناصب القيادية، لما تمثله من دور محوري في دعم الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والطب البيطري.

وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة خلال إجراءات التقييم والاختيار، بما يضمن تحقيق الكفاءة والعدالة، وصولًا إلى تحسين مستوى الأداء الإداري والخدمي داخل المديريات.

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