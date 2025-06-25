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محافظ القليوبية يشارك في احتفالية مديرية الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال احتفالية الأوقاف، فيتو

شارك المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، في الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف القليوبية بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447هـ، وذلك بحضور اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، واللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد فوزي، معاون المحافظ، والشيخ ياسر الغياتي، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والشيخ سعيد خضر، مدير المنطقة الأزهرية بالقليوبية، والعميد حسام عطوة، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

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محافظ القليوبية يشارك في احتفالية مديرية الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد

وقد بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، قدمها الطالب زياد حجاج، الطالب بالثانوية الأزهرية، تلتها كلمة للشيخ ياسر الغياتي تحدث خلالها عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، ودورها في تعزيز قيم العمل والاجتهاد والتخطيط للمستقبل، مشددًا على أهمية الاقتداء بسيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في بناء المجتمعات ونهضة الأمم، داعيًا الله أن يكون هذا العام عام خير وأمن وسلام على مصر والعالم.

ومن جانب قدّم محافظ القليوبية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الحكومة والشعب المصري، وأهالي القليوبية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وجيشها وشرطتها وشعبها، وأن يعين أبناءها على استكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

واختُتمت الفعاليات بالتواشيح، قدمها المبتهل الطالب أحمد الزنيني، الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها، وسط أجواء إيمانية وروحانية مميزة.

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المنطقة الازهرية بالقليوبية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية جامعة بنها مديرية اوقاف القليوبية وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية

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