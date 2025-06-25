أبو زيد أحمد الخامس على الشهادة الإعدادية بالقليوبية: القرآن وتنظيم الوقت سر تفوقي

حجز الطالب أبو زيد أحمد أبو زيد، بمدرسة الشبان ببنها، مكانه ضمن أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية للعام الدراسي 2024/ 2025، بعد حصوله على المركز الخامس مكرر على مستوى المحافظة، في إنجاز يعكس تفوقه والتزامه الدراسي.

فرحة أوائل الإعدادية بالقليوبية بالنتيجة

وعبّر أبو زيد عن فرحته الكبيرة بالنتيجة، موجهًا الشكر والتقدير لأسرته، والتي كان لها الدور الأبرز في دعمه وتشجيعه طوال العام، مشيرًا إلى أن والدته كانت السند الأول له، ووفرت له المناخ المناسب للمذاكرة والثقة في النفس.

وقال أبو زيد:"السر في النجاح هو المذاكرة المنتظمة، وعدم تراكم الدروس، والاجتهاد من البداية هو الطريق الوحيد للتفوق".

وأوضح أنه من المتفوقين دراسيًا منذ الصغر، ويحفظ نصف القرآن الكريم، ويحرص على الموازنة بين الدراسة والراحة دون تقصير في واجباته.

كما أهدى الطالب هذا النجاح إلى جده وجدته، اللذين لم يتوقفا عن الدعاء له، وكانا دائمًا يوصيانه بالاجتهاد والتفوق.

اعتماد النتيجة وتهنئة الأوائل

وكان المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 بنسبة نجاح بلغت 83.14%، وذلك بحضور مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وإسلام عبد الفتاح، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

كما حرص المحافظ على تقديم التهنئة لأوائل الطلاب والطالبات، مؤكدًا دعمه الكامل لكل النماذج المضيئة، واعتزازه بأبناء المحافظة الذين يرفعون اسمها عاليًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.