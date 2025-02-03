الإثنين 03 فبراير 2025
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رياضة

الزمالك يؤجل صفقة محمود جنش لنهاية الموسم

جنش
جنش

أجل نادي الزمالك إتمام صفقة التعاقد مع محمود جنش، حارس مرمى فريق مودرن سبورت، إلى نهاية الموسم الحالي.

ويأتي هذا القرار نظرًا لأن عقد جنش مع ناديه ينتهي في نهاية الموسم، مما يتيح للنادي الأبيض إمكانية التفاوض معه بشكل حر دون الحاجة إلى دفع أي مبالغ مالية للنادي.

ويُعتبر جنش من الحراس المميزين في الدوري المصري، وقد أبدى الزمالك اهتمامًا كبيرًا بضمه لتعزيز مركز حراسة المرمى.

ومع اقتراب نهاية عقده، يرى النادي أنه من الأفضل الانتظار حتى يصبح اللاعب متاحًا بشكل مجاني.

التأجيل يأتي في وقت تشهد فيه إدارة الزمالك تكثيفًا للمفاوضات مع لاعبين آخرين، وهو ما جعلهم يقررون تأجيل الصفقة حتى نهاية الموسم لتجنب أي ضغوطات أو التزامات مالية إضافية في الوقت الراهن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري. 

ويخوض الزمالك 5 مباريات في شهر فبراير جميعها في الدوري الممتاز ويأتي أبرزها مباراة القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

 

مواعيد مباريات الزمالك في شهر فبراير 

1- الزمالك ضد الإسماعيلي: يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر،  ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

2- فاركو ضد الزمالك: يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

3- الزمالك ضد بتروجيت: يوم الأحد الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

4- الأهلي ضد الزمالك: يوم السبت الموافق 22 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

5- الزمالك ضد زد: يوم الخميس الموافق 27 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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