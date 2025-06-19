الاتحاد السكندري يعلن اسم رئيس النادي المؤقت خلفا لـ محمد مصيلحي

أعلن نادي الاتحاد السكندري، تعيين محمد أحمد سلامة، رئيسًا للنادي بشكل مؤقت، بعد استقالة محمد مصيلحي من منصبه.

وقدم أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادى، استقالته رسميا من منصبه، كما قدم محمود القاضي عضو مجلس الإدارة، استقالته من منصبه.

ووفق نص المادة 57 من لائحة الاتحاد السكندري، والتي تنص على تولي نائب رئيس النادي، اختصاصات الرئيس، لحين شغل المنصب بالانتخاب في أول جمعية عمومية، وفى حالة خلو منصب نائب الرئيس، يتم التصويت داخل مجلس الإدارة، على من يشغل المنصب لمباشرة اختصاصاته لحين انعقاد الجمعية العمومية لشغل المناصب الشاغرة.

وتم الاستقرار على قيام محمد أحمد سلامة بأعمال رئيس النادى، لحين انعقاد الجمعية العمومية القادمة لزعيم الثغر، وكذلك تكليفه أيضًا بمنصب المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السكندري.

وأعلن الاتحاد السكندري رسميا، قبول استقالة محمد مصيلحي، رئيس النادي بعد انتهاء المدة القانونية التي تتيح له التراجع عن استقالته، والتي حددتها اللائحة بخمسة عشر يومًا.

بيان الاتحاد السكندري بقبول استقالة محمد مصيلحي

وأعلن نادي الاتحاد السكندري في بيان عبر صفحته الرسمية قبول استقالة محمد مصيلحي قال فيه “انتهت المدة القانونية التي تتيح لمحمد مصيلحي رئيس النادي التراجع عن استقالته، والتي حددتها اللائحة بخمسة عشر يومًا”.

وأضاف الاتحاد السكندري: “تنص المادة رقم 68 على أنه بعد تقديم الاستقالة رسميًا للنادي، تنقضي فترة الخمسة عشر يومًا، إلا إذا قام العضو بتقديم طلب للعدول عن الاستقالة وفقًا للائحة النادي، وبما أن رئيس النادي تقدم باستقالته يوم 2 يونيو 2025، فإن استقالة محمد مصيلحي تعتبر نهائية وفقًا لنص المادة السابقة من رئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري”.

واختتم نادي الاتحاد بيانه قائلا: “نقدم كل الشكر والتقدير لـ محمد مصيلحي على مجهوداته الكبيرة من أجل رفع شأن نادي الاتحاد السكندري، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، وسيظل دائمًا رمزًا من رموز زعيم الثغر الأوفياء”.

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