أوقعت قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح، القسام تكشف تفاصيل كمين خان يونس

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء: أوقعنا قوة صهيونية بين قتيل وجريح في تفجير حقل ألغام شرق خان يونس وقصف المكان بقذائف هاون.

كتائب القسام: أوقعنا قوة صهيونية بين قتيل وجريح بخان يونس

وأضافت كتائب القسام في بيانها: رصدنا سحب آلية مدمرة وهبوط مروحيات للإخلاء في موقع استهداف القوة الصهيونية شرق خان يونس.

ويوم الاثنين الماضي، قالت كتائب القسام، إنها أوقعت أفراد قوة للاحتلال بين قتيل وجريح في كمين مركب، واستهدفتهم بقذيفة وبالرشاشات في خان يونس.

القسام تنصب كمينا لقوة إسرائيلية

وأضافت القسام أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين وجرافة عسكرية بقذائف الياسين 105 قرب السياج الفاصل شرق خان يونس.

ويوم الأحد، قالت كتائب القسام إنها تمكنت في كمين مركب من استدراج قوة هندسية إسرائيلية إلى نفق مفخخ بمدينة ‎رفح الفلسطينية.

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