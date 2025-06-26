مفاوضات جديدة لمشاركة الممثلة نام جي هيون بطولة الموسم الثاني من مسلسل "Good Partner"

أكد مصدر من وكالة إدارة SOOP التي تعمل بها الممثلة الكورية نام جي هيون مساء أمس الأربعاء الموافق 25 يونيو أن المناقشات لا تزال جارية بشأن ظهور نام جي هيون في الموسم الثاني من مسلسل "Good Partner".

ويأتي ذلك بعد أن أفادت مصادر متعددة أن نام جي هيون كانت في محادثات للمشاركة في الموسم الثاني من مسلسل "Good Partner"، لكنها قررت في النهاية عدم إعادة تمثيل دورها في المسلسل بسبب تضارب المواعيد وأسباب أخرى.

كما أفادوا أن جانج نارا، التي شاركت نام جي هيون البطولة في الموسم الأول، تفكر جديًا في الظهور في الموسم الثاني.

مسلسل "Good Partner"

مسلسل "Good Partner"، من تأليف محامية طلاق حقيقية، يصور معاناة محاميتي طلاق مختلفتين تمامًا: تشا إيون كيونغ (جانغ نارا)، المحامية المشهورة التي تسعى للطلاق، وهان يو ري (نام جي هيون)، المحامية المبتدئة التي لا تزال جديدة في عالم الطلاق. عُرضت الدراما من يوليو إلى سبتمبر من العام الماضي، وحظيت بإعجاب كبير ليس فقط لتصويرها العلاقة بين الشخصيات الرئيسية، بل أيضًا لواقعيتها في تصوير قضايا الطلاق مقارنةً بالدرامات القانونية الحالية. بدأ المسلسل بنسبة مشاهدة بلغت 7.8% على مستوى البلاد، وحقق أعلى نسبة مشاهدة على مستوى البلاد بلغت 17.7%.

قدّمت نام جي هيون أداءً حماسيًا بدور المحامية المبتدئة هان يو ري، وقد ساهم انسجامها مع جانغ نارا في شعبية الدراما. فازت بجائزة التميز في حفل توزيع جوائز SBS للدراما لعام 2024 عن أدائها في مسلسل "الشريك الجيد"، بينما فازت الممثلة الرئيسية جانغ نارا بجائزة ديسانغ (الجائزة الكبرى) لأول مرة في مسيرتها الفنية التي استمرت 23 عامًا في نفس الحفل عن أدائها في مسلسل "الشريك الجيد". بعد شعبية المسلسل، تم تأكيد إنتاج موسم ثانٍ منه في وقت سابق من أبريل من هذا العام.

من المقرر حاليًا أن تظهر نام جي هيون في دراما قناة KBS "لصي الحبيب" (العنوان الحرفي) إلى جانب مون سانغ مين. يروي المسلسل قصة امرأة تصبح فجأة لصّة، وأميرًا ملكيًا من جوسون يتبادل الأرواح معها أثناء مطاردتها. المسلسل قيد التصوير حاليًا، ومن المقرر عرضه العام المقبل.

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