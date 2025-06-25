أغنية "فيلم قديم" للمطرب محمود راتب تتخطى نصف مليون مشاهدة

تخطت أغنية "فيلم قديم" للمطرب محمود راتب اليوم الأربعاء حاجز نصف مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك عقب طرحها بحوالي 24 ساعة، كما حققت الأغنية أيضا حوالي 300 ألف مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية "فيلم قديم" من كلمات خالد صلاح وألحان محمود راتب وتوزيع وليد ميمني، وإنتاج محمد شبانة "العندليب للإنتاج الفني"، وتم طرح الأغنية يوم السبت الماضي، وذلك تزامنا مع ذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وذكرى رحيل السندريلا سعاد حسني، والتي توافق اليوم 21 يونيو، وخاصة أن الأغنية تتناول قصة حب يصفها المطرب كما أنها قصة في "فيلم قديم"، وكأنه يشبه حليم وكأن حبيبته تشبه سعاد.

وتقول بعض كلمات الأغنية:

وبحبك حب في فيلم قديم

كانك أنتي سعاد حسني كأني حليم

وبسأل نفسي مين تاني

هيجي بعدك ارد مفيش

وعشانك ممكن اتحمل

وادوس في الصعب واجيلك

عشان اكمل

حياتي قوليلي ردك ايه

تعالي نعيش

بشوف صورتك اقول الله

وانسى معاكي كل الـ اه

وقلبي يقولي دي حبيبتي ودا الحلم اللي بتمناه

وهقولك حاجة وحشاني

هوا طيفك بيشغلني وانا مكاني

تعالي في حضني يلا قوام

كفاية عناد

ملقنش زيك في الدنيا

دا حبي ليكي ملك قلبي كده في ثانية

هعيش وياكي في الجنة كفاية بعاد

وتعد هذه الأغنية هى الخامسة التي طرحها المطرب محمود راتب خلال الفترة الماضية، حيث سبق وطرح أغنية "احساسي بيك"، والاغنية من كلمات وألحان محمود راتب وتوزيع وليد ميمني.

كما طرح المطرب محمود راتب أغنية بعنوان “قلبت بجد”، من كلمات مصطفى عبدالرحمن، وألحان محمود راتب، وتوزيع وليد ميمني، والتي تم تصويرها في بيروت، بتوقيع المخرجة اللبنانية رندلي قديح

يشار إلى أن أغنيته الأولى كانت بعنوان "كل العيون" كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم وتوزيع نور، وتم تصويرها تحت قيادة المخرجة نيهال نبيل.

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