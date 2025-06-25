محمد رمضان يطرح أحدث أعماله الغنائية "الجو حلو" (فيديو)

طرح النجم محمد رمضان منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية والتي تأتي بعنوان “الجو حلو”، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية الجو حلو

وتقول كلمات أغنية الجو حلو:

شورت فانلة قاعدة مع الشلة

بحر شمس نلعب نتسلى

نخرج نسهر نضحك مع بعض

الصيف.. حلو.. واحنا مع بعض

انا خدت اجازة يعني مفيش نوم

من 6 الصبح هقضيها عوم

قاعد في المية لأخر اليوم

ما الدنيا في كوم ومزاجي في كوم

كدة الدنيا سخنت وانا مضطر

انا لازم ابلبط الجو حر

سارح انا بـ يختي في نص البحر

انا وهي بس تالتنا شيطان

محمد رمضان

على الجانب الآخر، يتبقى لمحمد رمضان مشاهد قليلة للإعلان نهاية تصوير فيلمه الجديد "أسد" المقرر أن يتم طرحه بموسم الصيف السينمائي.

وعلمت فيتو من أحد العاملين في العمل أن المشاهد المتبقية عبارة عن معارك حربية يخوضها محمد رمضان في الفترة الزمنية التي تدور فيها أحداث العمل، وبعض المشاهد الرومانسية بينه وبين بطلة العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.