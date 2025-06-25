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محافظات

محافظة سوهاج تستعد للاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم السبت

اللواء الدكتور عبدالفتاح
اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، فيتو

ترأس اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة استعدادات المحافظة للمشاركة في فعاليات "اليوم العالمي للتبرع بالدم" وذلك يوم السبت القادم 28 يونيو الجاري.

واستعرض الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة استعدادات المديرية، مشيرا إلى أهمية المبادرة في رفع الوعي المجتمعي للتبرع بالدم، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من فصائل الدم خاصة الفصائل النادرة، لافتا إلى وجود 7 بنوك دم على مستوى المحافظة، مشيرا إلى مشاركة الوحدات المحلية المختلفة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والشباب والرياضة في الأنشطة والفعاليات.

كما ناقش المجلس خطاب وزارة الكهرباء بشأن الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك الكهرباء، وأكد المحافظ أن المسألة ترجع إلى الضمير قبل التعليمات، مشددا على المتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية، والكافيهات، مع عرض خطة واضحة من الكهرباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سرقة التيار الكهربى.

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