بالأسماء، إصابة 19 شخصا فى حادث تصادم بسوهاج

أصيب 19 شخصا منذ قليل فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص على الطريق محور دار السلام بدائرة مركز دار السلام بسوهاج وتم نقلهم إلى مستشفى دار السلام لتقديم العلاج اللازم لهم.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص على الطريق محور دار السلام بدائرة مركز دار السلام بسوهاج.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: رضا ع ح ٤٨ عاما ويقيم أبو تشت وفاطمة ح ع٨ أعوام وحمزة ح ع ١٠ أعوان ورؤا حسن ع ٥ أعوام وأمنه فؤاد م٤٣ عاما ويقيمون مركز أبوتشت ويوسف ي ع ١٣ عاما ويقيم محافظة حلوان ونهى ر م ٢٩ عاما ويقيم بعزبة البوصة وعلى م ع ٥ أعوام وكيان م ع عامين وندى س ع ١٨ عاما من مدينة حلوان.

وإصابة أيضا: محمود اسماعيل قاسم ٣٨ عاما ابو تشت وابتسام ناصر محمود ٣٥ سنة أبوتشت ويوسف محمود اسماعيل ٣ أعوام وح م ح ا ١٣عاما ومحمد م اس ٨ أعوام واسماعيل م ا ٦ أعوام ومجدى ع ع٥٣ عاما من ١٥ مايو وآمال م م٢٧ عاما من ١٥ مايو وهدى محمد موسى ٣٤ عاما من ١٥ مايو بالقاهرة مصابين بكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام من بينهم 6 أشخاص إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم لهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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