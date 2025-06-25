محافظ سوهاج يناقش ملفات تهم المواطنين وتوسع كافة الاستثمارات

خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بحضور اللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والشركات.

وهنأ المحافظ في بداية الاجتماع الحضور وأهالي وأبناء سوهاج بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وقد وجه محافظ سوهاج رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقرار الصادر بتعديل الحدود الإدارية للمحافظة، والتي ضاعفت المساحة الأصلية لها من 2 مليون و615 ألف فدان إلى نحو 4 ملايين و776 ألف فدان، مما يسهم في التوسع في كافة الاستثمارات والمستفيد هم أبناء سوهاج، مؤكدا على استغلال هذه المساحات الجديدة بإجراءات واضحة وبمنتهى الشفافية، لافتا أن هذا القرار يؤكد حرص واهتمام القيادة السياسية بالصعيد عامة وسوهاج بشكل خاص.

وأكد المحافظ أهمية نجاح مبادرة اليوم العالمي للتبرع بالدم في الوصول إلى المستهدف منها، لما لها من أهمية حيوية خاصة في توفير الفصائل النادرة، موجها الوحدات المحلية المختلفة ببذل أقصى جهد لتوعية الناس بهذه المبادرة الإنسانية لإنقاذ المواطنين، والتركيز على أماكن التردد الجماهيري الكبير، ومراكز الشباب، وإدارات التضامن الاجتماعي، موجها بتسخير كافة إمكانيات المحافظة لنجاح هذه المبادرة، ولابد من خروج محافظة سوهاج بنتيجة مشرفة تليق بأهل سوهاج أهل الكرم.

تطرق الاجتماع كذلك لمناقشة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات " التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ووجه المحافظ بالتنسيق بين مديرية الزراعة وجميع الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، على أن يتم استرداد كافة قطع الأراضي المرفوض التقنين عليها والبالغ عدد 117 حالة خلال يومين.

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