لقطات جديدة من "Omniscient Reader" تشوق الجمهور للعرض الأول

شهدت الساعات الماضية طرح مجموعة جديدة من اللقطات الترويجية لمسلسل "Omniscient Reader"، الذي يُعد واحدًا من الأعمال المنتظرة بشدة، والمقتبس عن رواية إلكترونية حققت شعبية واسعة.

ويُقدم المسلسل قصة كيم دوك جا (آهن هيو سوب)، الذي يجد نفسه فجأة في عالم رواية خيالية لطالما قرأها. مستخدمًا معرفته بأحداث الرواية، ينطلق كيم دوك جا في مهمة لإنقاذ العالم من هلاكه المحتوم. ويشاركه البطولة لي مين هو في دور يو جونغ هيوك، بطل الرواية التي يتابعها كيم دوك جا.

تُظهر اللقطات الجديدة الشخصيات وهي تواجه "سيناريوهات" مختلفة، كلٌ بطريقته الخاصة، في صراعٍ من أجل البقاء. فبينما يكافح كيم دوك جا ورفاقه للتغلب على العقبات التي تتحول فيها الخيالات إلى واقع، يستفيد من مهارته الفريدة في "وجهة نظر القارئ العليم" ليُصبح أكثر قوة. في المقابل، يتمتع يو جونغ هيوك، الشخصية الرئيسية في رواية "ثلاث طرق للبقاء في عالم مدمر"، بكاريزما طاغية تليق ببطل يتمتع بقوة ومهارات استثنائية.

وتُلقي اللقطات الضوء على شخصيات محورية أخرى؛ حيث تُظهر يو سانغ آه (تشاي سو بين)، التي كانت برفقة كيم دوك جا لحظة ظهور الرواية، وهي تواجه خطرًا وشيكًا. كما تُثير لقطة تُظهر لي جيل يونغ (كوون إيون سونغ) وهو يغطي أذني لي هيون سونغ (شين سونغ هو) المذعور، تساؤلات حول المخاطر الجسيمة التي سيواجهونها. ويُتوقع أن تُقدم كل من جونغ هي وون (نانا) ولي جي هي (جيسو من بلاك بينك) أداءً حافلًا بالحركة بمهاراتهما الاستثنائية.

في النهاية، تتكشف اللقطات عن تشكيل فريق متماسك بقيادة كيم دوك جا، يضم في صفوفه يو سانغ آه، ولي هيون سونغ، وجونغ هي وون، ولي جيل يونغ، لمواجهة مخاطر غير متوقعة. ويُثير هذا التشكيل ترقبًا كبيرًا حول قدرة كيم دوك جا على إعادة كتابة نهاية القصة وإيجاد طريقة للبقاء معًا في هذا العالم الجديد.

يُذكر أن مسلسل "Omniscient Reader" سيُعرض لأول مرة في 23 يوليو المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.