ترامب: رئيس الاحتياطي الفيدرالي سيغادر منصبه قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه قد يتم التواصل مع الإيرانيين الأسبوع المقبل.

وأوضح أن النيران اشتعلت تحت الأرض عندما قصفنا منشآت إيران النووية.

وتابع: تقارير الاستخبارات الأمريكية بشأن ضرب فوردو صدرت بعد أيام قليلة من القصف وكان ذلك مبكرا.

وفي سياق آخر، وصف ترامب، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالمريع وأنه من المحتمل أن يغادر منصبه قريبا.

وأشار إلى أن إدارة بايدن اقترضت الأموال بغباء وسنقوم بتسديد الديون، مضيفا: يجب تخفيض معدلات الفائدة لأن ذلك يحد من قيمة الأموال التي علينا سدادها.

ومن ناحية أخرى، قال ترامب: علينا أن نكون فخورين بطيارينا بدل الحط من قدرهم، متهما سي إن إن ونيويورك تايمز بأذية طياريهم من خلال محاولة استهدافهم.

وأوضح: تحدثت مع أحد طيارينا وقال لي إن الضربة كانت مثالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي “الناتو” قرر أخيرًا رفع سقف الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي لكل دولة، بعد سنوات من مطالبته بذلك.

أمريكا تدفع الثمن الأكبر في حلف الناتو



وأوضح أن الولايات المتحدة ما زالت تموّل نحو ثلثي ميزانية الناتو، واعتبر أن التعديل في مستويات الإنفاق ضروري لحماية أوروبا من التهديدات.

ترامب يهدد إسبانيا

ولفت: ما قامت به اسبانيا مريع لأنها ترفض الإلتزام بدفع 5% من الناتج المحلي لحلف الناتو، وأؤكد أن إسبانيا ستدفع الثمن على المستوي التجاري.

كما أشار أن قادة أوروبا بحاجة للمساعدة في الدفاع عن بلدانهم وأتفهم ذلك.

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