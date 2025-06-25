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خارج الحدود

ترامب: زيلينسكي يقود حربه بشجاعة رغم صعوبتها

ترامب وزيلينسكي،
ترامب وزيلينسكي، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن اجتماعه مع زيلينسكي كان وديا لأبعد الحدود، مشيرا إلى أن زيلينسكي يريد إنهاء الصراع وهذا ما أريده أيضا.

وأوضح الرئيس ترامب أن زيلينسكي يقود حربه بشجاعة وهي حرب صعبة.

وفي سياق آخر، شبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على إيران بالهجمات النووية التي استهدفت مدينتي هيروشيما وناجازاكي خلال الحرب العالمية الثانية.

ترامب: ضربنا إيران مثل هيروشيما وناجازاكي

وقال ترامب في تصريحات إعلامية إن تلك الضربة أنهت الحرب، ولا أريد أن أستخدم مثال هيروشيما وناجازاكي لكن ذلك كان بالأساس نفس الشيء.

حجم الدمار الذي خلفته الضربة الأمريكية على منشأة فوردو النووية 

تصريح ترامب يثير التساؤلات بشأن تأثير الضربة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية، وحجم الدمار الذي خلفته على تلك المنشآت لا سيما منشأة فوردو النووية التي أعلنت إسرائيل أنها أصبحت غير صالحة للاستخدام.

يأتي هذا فيما كتب وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن في صحيفة "نيويورك تايمز"، مقالا أكد من خلاله أن إيران قادرة على إصلاح الأضرار التي سببتها الضربات الأمريكية لمنشآتها النووية بسرعة.

وأضاف بلينكن لقد "فشلت الجهود الدبلوماسية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع أنه لا شك في أن الضربة الأمريكية أبطأت طموحات إيران النووية، إلا أنها قادرة على إعادة بناء المنشآت بسرعة في أماكن وأعماق يصعب اختراقها تقريبا، مع مواصلة تطوير الأسلحة في الوقت نفسه".

وأضاف بلينكن، نقلا عن خبراء، أن هناك شكوكا حول قدرة القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات على تدمير الأهداف في إيران.

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