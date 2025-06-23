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رئيس جامعة الفيوم: مركز فيزياء الطاقات العالية يخدم طلاب مصر والشرق الأوسط

رئيس جامعة الفيوم،
رئيس جامعة الفيوم، فيتو

قال رئيس جامعة الفيوم، الدكتور ياسر مجدي حتاتة،  أن مركز فيزياء الطاقات العالية بالحامعة،  يعد إضافة متميزة لمنظومة البحث العلمي بجامعة الفيوم، لأنه يسهم في تعزيز القدرات البحثية في مجالات فيزياء الطاقات العالية، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة، ويتيح المركز الإمكانيات المتقدمة للباحثين والطلاب في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بدعم من المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية(CERN) .

وتابع إن المركز يضم  بنية تخزين ضخمة تقدر بـ20 بيتابايت (ما يعادل 20,000 تيرابايت)، بإجمالي قيمة إهداء تقدر بنحو 68,750,000 جنيه، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة من CERN في الدور العلمي والإقليمي للمركز، ويمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الرقمية والعلمية للجامعة.

 أقسام مركز الاختبارات الالكترونية

واضاف رئيس جامعة الفيوم ، ان مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة الفيوم،  يضم مجموعة من المعامل المتطورة، وتشمل الأسبقية الثانية التي تم إنشاؤها غرفة تحكم رئيسية مجهزة بأحدث تقنيات الربط الشبكي، تتيح التحكم الكامل في جميع أجهزة المعامل وربطها بالخادم الرئيسي، كما يضم المركز غرفة مراقبة متقدمة تحتوي على 64 كاميرا مراقبة عالية الدقة، تغطي كافة زوايا المعامل، مما يسهم في إحكام الرقابة ورصد أي حالات غش خلال الامتحانات، وتسهيل مهام المتابعة والإشراف.

 خريطة معامل جامعة الفيوم 

ولفت إلي ان المعامل توزعت على الدورين الرابع والخامس بمبنى كلية العلوم؛ ويحتوي الدور الرابع على 9 معامل تضم 940 جهاز حاسب آلي، بينما يضم الدور الخامس معملين يحتويان على 640 جهازًا، وتم تجهيز جميع المعامل بأنظمة تكييف متكاملة، وإنارة مناسبة، وستائر لحجب الضوء الخارجي لضمان وضوح الرؤية على الشاشات، إضافة إلى نظام حماية متكامل ضد الحرائق، وأجهزة لتأمين استمرارية التيار الكهربائي خلال الاختبارات.

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وأشار إلي أنه تم  تخصيص معمل لذوي الإعاقات البصرية،  زود بأجهزة تحتوي على برامج ناطقة لمساعدة الطلاب المكفوفين على أداء الاختبارات الإلكترونية أسوة بزملائهم.

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