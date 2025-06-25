8 قرارات جمهورية اليوم.. السيسي يُشكل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب.. سلافة جويلي مديرًا تنفيذيًا وطاهر نصر نائبًا.. ورؤساء جدد لهيئة قضايا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية ومحكمة النقض

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 8 قرارات جمهورية جديدة اليوم، حيث أصدر قرارا رقم 335 لسنة ٢٠٢٥ حيث يستبدل بنص المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه النص الآتي: يكون للأكاديمية مدير تنفيذى (متفرغ) يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الأمناء دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ونائبه

يكون للمدير التنفيذى نائب لمعاونته في مباشرة اختصاصاته وفي الإشراف الفني والإداري على سير العمل بالأكاديمية، ويحل محله في حالة غيابه، ويصدر بتعيين النائب قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. تحدد المعاملة المالية لكل من المدير التنفيذي للأكاديمية ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية

تعيين سلافة أحمد أحمد جويلى - مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريب

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 336 لسنة ٢٠٢٥ تعيين السيدة الدكتورة/ سلافة أحمد أحمد جويلى - مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة عام اعتبارًا من 1 /7/ 2025، وتعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير.

تعيين الدكتور طاهر نصر عبد القادر رزق - نائبًا للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 337 لسنة ٢٠٢٥ يعين الدكتور/ طاهر نصر عبد القادر رزق - نائبًا للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة عام اعتبارًا من 1 /7 /2025، ويُعامل المعاملة المالية المقررة للدرجة الممتازة.

تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 338 لسنة ٢٠٢٥ يُشكل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة ثلاث سنوات - برئاستنا وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. الفريق/ محمود إبراهيم حجازى - ممثلًا عن رئاسة الجمهورية. السيد الأستاذ/ شريف محمد فتحى الكيلاني - ممثلًا لوزارة المالية. الأستاذة الدكتورة/ رشا سعد شرف - ممثلًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى. الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة - ممثلًا للمجلس الأعلى للجامعات. السيد المهندس/ هانئ محمد محمود عبد المجيد - من ذوي الخبرة. السيدة الدكتورة/ هالة حلمى السعيد يونس - من ذوى الخبرة. الأستاذ الدكتور/ محمود أحمد شوقي المتيني - من ذوي الخبرة. السيد الأستاذ/ مدحت مصطفى كمال المدني - من ذوي الخبرة. السيد الدكتور/ حسام أحمد حسن فرحات - من ذوي الخبرة.

تعيين المستشار الدكتور/ حسين مدكور محمد عبد الفتاح - رئيسًا لهيئة قضايا الدولة

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 4 قرارات جمهورية خاصة بتعيينات بهيئات النيابة الإدارية وقضايا الدولة ومجلس الدولة ومحكمة النقض.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 328 لسنة ٢٠٢٥يعين السيد المستشار الدكتور/ حسين مدكور محمد عبد الفتاح - رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من 1 /7/ 2025.

قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 328 لسنة ٢٠٢٥ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ؛ قــــرر: ( المادة الأولى ) يعين السيد المستشار الدكتور/ حسين مدكور محمد عبد الفتاح - رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من 1/7/2025 ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه. صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1446ﻫ ( الموافق 24 يونية سنة 2025م ).

تعيين المستشار/ عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش - رئيسًا لمحكمة النقض

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 329 لسنة ٢٠٢٥ يعين السيد المستشار/ عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش - رئيسًا لمحكمة النقض، اعتبارًا من 1 /7/ 2025.

نص القرار

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 329 لسنة ٢٠٢٥ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛ قــــرر: ( المادة الأولى ) يعين السيد المستشار/ عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش - رئيسًا لمحكمة النقض، اعتبارًا من 1 /7/ 2025 (المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه. صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1446ﻫ ( الموافق 24 يونية سنة 2025م).

تعيين المستشار/ محمد أحمد خليل حافظ خليل الشناوى - رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 330 لسنة ٢٠٢٥ يعين السيد المستشار/ محمد أحمد خليل حافظ خليل الشناوى - رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من 1 /7/ 2025.

نص القرار

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 330 لسنة ٢٠٢٥ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ؛ قــــرر: (المادة الأولى) يعين السيد المستشار/ محمد أحمد خليل حافظ خليل الشناوى - رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من 1/7/2025 ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه. صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1446ﻫ ( الموافق 24 يونية سنة 2025م ).

تعيين المستشار/ أسامة يوسف شلبى يوسف - رئيسًا لمجلس الدولة

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 331 لسنة ٢٠٢٥ يعين السيد المستشار/ أسامة يوسف شلبى يوسف - رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا من 3 /7/ 2025.

نص القرار

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 331 لسنة ٢٠٢٥ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ؛ قــــرر: ( المادة الأولى ) يعين السيد المستشار/ أسامة يوسف شلبى يوسف - رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا من 3/7/2025 ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه. صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1446ﻫ ( الموافق 24 يونية سنة 2025م ).

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