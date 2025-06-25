بالأسماء، تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية برئاسة السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري رقم 366 لسنة 2025 بتعيين الدكتورة سلافه أحمد جويلي مديرا تنفيذيا للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لمدة عام اعتبارا من الأول من يوليو المقبل

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا رقم 327 لسنة 2025 بتعيين الدكتور طاهر نصر عبد القادر رزق نائبًا للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك لمدة عام اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي رقم ٣٣٨ لسنة ٢٠٢٥، بتشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة ثلاث سنوات - برئاسة الرئيس السيسى وعضوية كل من:

رئيس مجلس الوزراء.

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

الفريق/ محمود إبراهيم حجازي - ممثلًا عن رئاسة الجمهورية ).

شريف محمد فتحى الكيلاني - ممثلا لوزارة المالية.

الدكتورة رشا سعد شرف- ممثلًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

الدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة - ممثلًا للمجلس الأعلى للجامعات.

المهندس هاني محمد محمود عبد المجيد - من ذوي الخبرة.

الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس - من ذوي الخبرة.

الدكتور محمود أحمد شوقي المتيني - من ذوي الخبرة.

مدحت مصطفى كمال المدني - من ذوي الخبرة.

الدكتور حسام أحمد حسن فرحات - من ذوي الخبرة.

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