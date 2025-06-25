نص 4 قرارات جمهورية بتعيين رؤساء لهيئة قضايا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية ومحكمة النقض

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 4 قرارات جمهورية خاصة بتعيينات بهيئات النيابة الإدارية وقضايا الدولة ومجلس الدولة ومحكمة النقض

المستشار الدكتور حسين مدكور محمد عبد الفتاح - رئيسًا لهيئة قضايا الدولة

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 328 لسنة ٢٠٢٥ - يعين السيد المستشار الدكتور/ حسين مدكور محمد عبد الفتاح - رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من 1/7/2025.

نص القرار

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 328 لسنة ٢٠٢٥ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ؛ قــــرر: ( المادة الأولى ) يعين السيد المستشار الدكتور/ حسين مدكور محمد عبد الفتاح - رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من 1/7/2025 ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه. صدر برئاسة الجمهورية في 28 ذي الحجة سنة 1446ﻫ ( الموافق 24 يونية سنة 2025م ).

عبد الفتاح السيسي.

المستشار/عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش - رئيسًا لمحكمة النقض

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 329 لسنة ٢٠٢٥ يعين السيد المستشار/ عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش - رئيسًا لمحكمة النقض، اعتبارًا من 1/7/2025.

نص القرار

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 329 لسنة ٢٠٢٥ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ قــــرر: ( المادة الأولى ) يعين السيد المستشار/ عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش - رئيسًا لمحكمة النقض، اعتبارًا من 1/7/2025 ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه. صدر برئاسة الجمهورية في 28 ذي الحجة سنة 1446ﻫ ( الموافق 24 يونية سنة 2025م ).

عبد الفتاح السيسي.

المستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل الشناوي - رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 330 لسنة ٢٠٢٥ يعين السيد المستشار/ محمد أحمد خليل حافظ خليل الشناوي - رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من 1/7/2025.

نص القرار

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 330 لسنة ٢٠٢٥ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ؛ قــــرر: ( المادة الأولى ) يعين السيد المستشار/ محمد أحمد خليل حافظ خليل الشناوي - رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من 1/7/2025 ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه. صدر برئاسة الجمهورية في 28 ذي الحجة سنة 1446ﻫ ( الموافق 24 يونية سنة 2025م ).

عبد الفتاح السيسي.

المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف - رئيسًا لمجلس الدولة

4 - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 331 لسنة ٢٠٢٥ يعين السيد المستشار/ أسامة يوسف شلبي يوسف - رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا من 3/7/2025.

نص القرار

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 331 لسنة ٢٠٢٥ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ؛ قــــرر: ( المادة الأولى ) يعين السيد المستشار/ أسامة يوسف شلبي يوسف - رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا من 3/7/2025 ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه. صدر برئاسة الجمهورية في 28 ذي الحجة سنة 1446ﻫ ( الموافق 24 يونية سنة 2025م ).

عبد الفتاح السيسي.

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