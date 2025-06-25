قرار جمهوري بتعيين المستشار عاصم الغايش رئيسا لمحكمة النقض
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 329 لسنة 2025، بتعيين المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش - رئيسًا لمحكمة النقض، اعتبارًا من 1-7-2025.
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