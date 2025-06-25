برسالة إلى الرئيس، رشا راغب تغادر منصب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

غادرت الدكتورة رشا راغب منصب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

دونت رشا راغب عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك قبل قليل رسالة وداع قالت خلالها: أتقدّم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية ؛ على ثقته الغالية التي شرّفني بها بتكليفي بقيادة هذا الصرح الوطني العظيم.

وأضافت: لقد حظيت بشرف أن أكون أول مدير تنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وهو تكليف لم يكن ليتحقق لولا الدعم غير المحدود من سيادته، وإيمانه الراسخ بهذا المشروع الاستثنائي، وبقدرة شباب مصر الفتيّ على صناعة المستقبل.

أبنائي وبناتي خريجي الأكاديمية

وتابعت: لكل رحلة نهاية، وقد حانت لحظة ختام رحلتي على رأس هذا الكيان الوطني الملهم، والتي بدأت في مايو 2018. كانت الأكاديمية خلال هذه السنوات عاصمة للجمهورية الجديدة، ومصدر إلهام لطموحات شبابها، ومنبعًا لا ينضب لطاقاتهم. وفي كل لحظة، وكل تحدٍ خضناه معًا، كنت أزداد إيمانًا بأن شباب مصر هم ثروتها الحقيقية، وعماد نهضتها، ومصدر فخرها الدائم.

خلال هذه المسيرة، أيقنت أن المستحيل لا مكان له في قاموس الشباب حين تتاح لهم الفرصة ويُمنحون الدعم الحقيقي. رأيت عن قرب كيف أن قدراتهم تتجاوز التوقعات، وأنهم لا يُضاهَون إذا أُحسن الاستثمار فيهم. لقد أصبحت الأكاديمية بحق مشروع مصر القومي لبناء الإنسان، منارة للأمل، وبيتًا للأحلام، وملاذًا لكل شاب آمن بأن بالعمل والمثابرة فقط يمكنه أن يصنع لنفسه مكانًا دون واسطة أو محسوبية.

واستكملت: لقد حرصنا، بتوجيه مباشر من الرئيس، على أن تكون الفرص متكافئة، والمعايير شفافة، وأن تصل رسالة الأكاديمية لكل بيت مصري: ابنك او ابنتك لديهم فرصة حقيقية في المنافسة، في التدريب، وفي التمكين، ما دام يمتلكون العزيمة والإرادة.

وفي ختام هذه الرحلة المهنية الثرية، التي أعتز بها وأحملها في قلبي بكل فخر، أجدد شكري وامتناني للرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب الرؤية والداعم الأول لهذا المشروع الطموح، ولكل مؤسسات الدولة وأجهزتها، ولكل من آمن ودعم وساهم وواجه التحديات من أجل ترسيخ هذا الكيان.

واختتمت رسالتها قائلة: أغادر اليوم منصبي، وأنا على يقين بأن الأكاديمية الوطنية للتدريب ماضية في طريقها لتصبح درة التاج، ومصدر فخر لمصر في المحافل متمنية كل التوفيق والسداد للدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي الجديد للأكاديمية وللدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي ولمجلس الأمناء بتشكيله الجديد واثقة في نجاحهم واستمرار مسيرة العطاء.

الدكتورة سلافة أحمد جويلي مديرا تنفيذيا للأكاديمية الوطنية

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري رقم 366 لسنة 2025 بتعيين الدكتورة سلافه أحمد جويلي مديرا تنفيذيا للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لمدة عام اعتبارا من الأول من يوليو المقبل

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا رقم 327 لسنة 2025 بتعيين الدكتور طاهر نصر عبد القادر رزق نائبًا للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك لمدة عام اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

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