قرار من نبيل الكوكي بشأن تدريبات المصري استعدادا للموسم المقبل

طلب التونسي نبيل الكوكى المدير الفنى الجديد لفريق النادى المصرى إقامة تدريبات الفريق التى تنطلق اليوم الأربعاء مغلقة بدون أي حضور لوسائل الإعلام أو جماهير الفريق.

جاء ذلك حتى يتمكن من التعرف جيدًا على عناصر الفريق في مهمته الجديدة.

ووافق مجلس إدارة النادي المصري على طلب المدير الفني حرصا على مصلحة الفريق.

ووصل الكوكي إلى بورسعيد أمس الثلاثاء ثم غادر إلى بورفؤاد لبدء فترة الإعداد.

التونسي نبيل الكوكي مديرًا فنيًا للمصري

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي نبيل الكوكي لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي وذلك اعتبارًا من بداية الموسم الكروي الجديد 2026/2025.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجهاز المعاون للكوكي وكافة تفاصيل التعاقد بعد وصوله إلى بورسعيد

ويبدأ فريق المصري البورسعيدي، اليوم الأربعاء، انطلاق فترة إعداد الموسم الجديد 2025-2026.

ويبدأ الفريق البورسعيدي فترة إعداده تحت قيادة فنية جديدة بقيادة التونسي نبيل الكوكي.

وتنطلق فترة الإعداد، اليوم الأربعاء، بشكل مبدئى بمدينة بورفؤاد، حيث يتدرب الفريق علي ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

ويستضيف الملعب الملحق بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة بورفؤاد، تدريبات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الموسم الكروي 2026/2025.

وحجز النادي المصري 24 غرفة مبدئيا قابلة للزيادة بأحد الفنادق بمدينة بورفؤاد للاعبين والجهاز الفنى، وسيتم استقبال اللاعبين للإقامة بالفندق بدءًا من مساء اليوم الثلاثاء

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي في اجتماعه الذي عُقد ظهر اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لتطوير منشآته بفروعه المختلفة.

لجنة لتطوير منشآت فروع المصري

وضمت اللجنة كل من المهندس عماد البرشة وأبو العزايم سلامة ومحمد الفقي أعضاء مجلس إدارة النادي، واللواء محسن شتا مستشار مجلس الإدارة واللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي، ومن الخبرات الخارجية ضمت اللجنة عبد الفتاح حافظ مدير عام الشباب والرياضة السابق ببورسعيد والمهندس إيهاب سليمان والمهندس حسام عمر والمهندس علي جبر والمهندس إسلام فلية.

انطلاق فترة إعداد الموسم الجديد 2025-2026

هذا ومن المقرر أن تبدأ اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة اجتماعاتها وذلك لوضع التصورات الخاصة بتطوير منشآت النادي بعد إعداد التقارير المتكاملة عن تلك المنشآت.

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