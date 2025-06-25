الأربعاء 25 يونيو 2025
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محافظات

تنفيذًا لتوجيهات المحافظ وتوصيات لجنة الإصحاح البيئي

حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة ومكافحة الحشرات والقوارض بدمياط

معدات إضافية لدعم
معدات إضافية لدعم فرق العمل على الأرض بدمياط

تتواصل الجهود الميدانية المكثفة للوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، لرفع كفاءة منظومة النظافة، ومكافحة الحشرات والبعوض والقوارض، في ظل ارتفاع درجات الحرارة واقتراب ذروة موسم الصيف، في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتوصيات لجنة الإصحاح البيئي.
 

حملات ميدانية ورفع تراكمات بشوارع المدن والقرى

شهدت مختلف المدن والقرى بالمحافظة تكثيفًا في أعمال النظافة، حيث تم الدفع بالمعدات الثقيلة واللوادر لرفع المخلفات والتراكمات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك ضمن خطة متكاملة لتحسين البيئة العامة وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.

 

رش وتطهير في عزبة البرج والزرقا

تضمنت الحملات أيضا أعمال رش وتطهير واسعة لمكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة، وخصوصا البعوض والقوارض، وذلك في مناطق عزبة البرج والزرقا، بالتنسيق مع الإدارات الصحية والبيئية المعنية، للحد من مسببات الأمراض الموسمية.

دمياط تكثف جهودها للارتقاء بمستوى النظافة ومكافحة الحشرات والقوارض
دمياط تكثف جهودها للارتقاء بمستوى النظافة ومكافحة الحشرات والقوارض

شيماء الصديق: حملات يومية للسيطرة على مصادر التلوث

من جانبها، أكدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط ورئيس لجنة الإصحاح البيئي، أن الحملات تأتي ضمن خطة يومية ممنهجة للسيطرة على كافة مصادر التلوث والحفاظ على الصحة العامة، مشيرة إلى أن التنسيق بين الجهات التنفيذية يسير بوتيرة متسارعة لضمان بيئة آمنة للمواطنين.

وقالت الصديق في تصريحات صحفية: "نراهن على وعي المواطن في إنجاح هذه الحملات، ونتطلع لتعاون الجميع من خلال الالتزام بمواعيد مرور سيارات جمع القمامة، من الساعة الثامنة مساء حتى الثامنة صباحا، لتفادي تراكم المخلفات ومنع تجمع الحشرات والكلاب الضالة ". 

 

 

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