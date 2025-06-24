الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ دمياط تبحث آليات الاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة الخاصة بالأطفال

شيماء الصديق نائب
شيماء الصديق نائب محافظ دمياط

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعا موسعا مع لجنة حماية الطفل بحضور قيادات تنفيذية وأمنية وطبية واجتماعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن تطوير آليات الحماية والاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة الخاصة بالأطفال، في إطار التحرك الجاد لمواجهة التحديات التي تواجه الأطفال بمحافظة دمياط

 

بلاغات مقلقة واستجابة عاجلة

استعرضت مقرر اللجنة حجم البلاغات التي تم تسجيلها مؤخرًا، والتي بلغت 62 بلاغا تنوعت ما بين تحرش وهتك عرض واغتصاب، وشملت أطفالا من الجنسين. وتم التأكيد على التعامل مع هذه البلاغات بكل حزم وفقا للقانون وبالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توفير الحماية الفورية للأطفال المتضررين.

 

نائب المحافظ: لا تهاون في حماية الأطفال

وخلال الاجتماع، شددت المهندسة شيماء الصديق على أهمية التحرك الجماعي لمواجهة كل أشكال الإساءة التي يتعرض لها الأطفال، ووجهت بتشكيل مجموعة “واتساب” تضم القيادات المعنية لسرعة الاستجابة لأي بلاغ أو أزمة طارئة، معتبرة أن أمن الطفل يمثل أمنًا مجتمعيًا عامًا.

كما أكدت على ضرورة توفير الدعم النفسي والتأهيلي للأطفال ضحايا الانتهاكات، من خلال برامج متخصصة تضمن تجاوزهم للأزمات، وإعادة دمجهم في بيئة آمنة.

 

مواجهة التسول: حماية لا عقاب

وتطرقت نائب المحافظ إلى ظاهرة التسول، محذرة من خطورتها باعتبارها انتهاكا صريحًا لحقوق الطفل، مشددة على ضرورة التعامل الإنساني مع الأطفال المتسولين، مع محاسبة القائمين على استغلالهم قانونيا، ودمجهم في برامج رعاية وحماية اجتماعية فعالة.

تدريب الكوادر ورفع كفاءة الاستجابة

وفي خطوة لتعزيز كفاءة الكوادر، وجهت نائب المحافظ بتنظيم دورات تدريبية عملية لطلاب الخدمة العامة من المتخصصين في الطب النفسي والتأهيل الاجتماعي داخل مستشفى الطب النفسي بدمياط الجديدة، لضمان إعدادهم للعمل الميداني بكفاءة ومهارة.

 

السكرتير العام: حماية الطفل مسؤولية جماعية

من جانبه، أكد اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، على ضرورة توفير كافة الإمكانيات والتسهيلات للجنة حماية الطفل، مشيرًا إلى أن سلامة الأطفال أولوية قصوى على أجندة الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

 

استمرار التنسيق وتوسيع دائرة التدريب

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق الدوري بين الجهات التنفيذية والأمنية والاجتماعية، مع دعم العاملين في هذا الملف بالتدريب الفني اللازم، لضمان تقديم حماية فعالة وإنسانية لكل طفل معرض للخطر داخل محافظة دمياط.


 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بمحافظة دمياط هتك عرض واغتصاب دمياط دمياط الجديدة لجنة حماية الطفل محافظ دمياط محافظة دمياط حماية الطفولة ظاهرة التسول

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج

حقيقة رحيل أليو ديانج عن النادي الأهلي

رسالة صادمة من العاملين بماسبيرو للمسلماني.. ما القصة؟

أعمال خرسانية بالسد الإثيوبي تثير القلق.. والخبراء: خطأ تصميم وتصدع كشفته الأقمار الصناعية

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 64.39%

وسائل إعلام عبرية: حدث أمني صعب في قطاع غزة

الحكومة الإيرانية: سنعيد بناء المنازل والمنشآت المتضررة جراء الغارات الإسرائيلية

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بالتخلص من العادات السيئة

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 24-6-2025

تراجع كبير فى أسعار الذهب تزامنًا مع وقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

بعدما طاله القصف الإسرائيلي.. معلومات عن سجن إيفين سيئ السمعة في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟، دار الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بالتخلص من العادات السيئة

تفسير رؤية القرد في المنام وعلاقتها بالمرض والإفلاس

المزيد
الجريدة الرسمية