نائب محافظ دمياط تبحث آليات الاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة الخاصة بالأطفال

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعا موسعا مع لجنة حماية الطفل بحضور قيادات تنفيذية وأمنية وطبية واجتماعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن تطوير آليات الحماية والاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة الخاصة بالأطفال، في إطار التحرك الجاد لمواجهة التحديات التي تواجه الأطفال بمحافظة دمياط

بلاغات مقلقة واستجابة عاجلة

استعرضت مقرر اللجنة حجم البلاغات التي تم تسجيلها مؤخرًا، والتي بلغت 62 بلاغا تنوعت ما بين تحرش وهتك عرض واغتصاب، وشملت أطفالا من الجنسين. وتم التأكيد على التعامل مع هذه البلاغات بكل حزم وفقا للقانون وبالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توفير الحماية الفورية للأطفال المتضررين.

نائب المحافظ: لا تهاون في حماية الأطفال

وخلال الاجتماع، شددت المهندسة شيماء الصديق على أهمية التحرك الجماعي لمواجهة كل أشكال الإساءة التي يتعرض لها الأطفال، ووجهت بتشكيل مجموعة “واتساب” تضم القيادات المعنية لسرعة الاستجابة لأي بلاغ أو أزمة طارئة، معتبرة أن أمن الطفل يمثل أمنًا مجتمعيًا عامًا.

كما أكدت على ضرورة توفير الدعم النفسي والتأهيلي للأطفال ضحايا الانتهاكات، من خلال برامج متخصصة تضمن تجاوزهم للأزمات، وإعادة دمجهم في بيئة آمنة.

مواجهة التسول: حماية لا عقاب

وتطرقت نائب المحافظ إلى ظاهرة التسول، محذرة من خطورتها باعتبارها انتهاكا صريحًا لحقوق الطفل، مشددة على ضرورة التعامل الإنساني مع الأطفال المتسولين، مع محاسبة القائمين على استغلالهم قانونيا، ودمجهم في برامج رعاية وحماية اجتماعية فعالة.

تدريب الكوادر ورفع كفاءة الاستجابة

وفي خطوة لتعزيز كفاءة الكوادر، وجهت نائب المحافظ بتنظيم دورات تدريبية عملية لطلاب الخدمة العامة من المتخصصين في الطب النفسي والتأهيل الاجتماعي داخل مستشفى الطب النفسي بدمياط الجديدة، لضمان إعدادهم للعمل الميداني بكفاءة ومهارة.

السكرتير العام: حماية الطفل مسؤولية جماعية

من جانبه، أكد اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، على ضرورة توفير كافة الإمكانيات والتسهيلات للجنة حماية الطفل، مشيرًا إلى أن سلامة الأطفال أولوية قصوى على أجندة الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

استمرار التنسيق وتوسيع دائرة التدريب

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق الدوري بين الجهات التنفيذية والأمنية والاجتماعية، مع دعم العاملين في هذا الملف بالتدريب الفني اللازم، لضمان تقديم حماية فعالة وإنسانية لكل طفل معرض للخطر داخل محافظة دمياط.





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