محافظ دمياط: إنشاء مجمع لإدارة المخلفات الصلبة يستهدف دفع عجلة التنمية المستدامة

التقى الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة، مع الأستاذ أحمد رزق، مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، وعدد من ممثلي البرنامج، لمناقشة مخرجات تطبيق الأداة الذكية لإدارة المخلفات الصلبة، التي تم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك.

مناقشة متكاملة لملفات التنمية البيئية والسياحية

شهد اللقاء، الذي حضرته المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والمهندس محمد الدالي مدير إدارة شئون البيئة، استعراض عدد من الملفات المهمة، أبرزها مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيّنا"، إلى جانب مناقشة إطلاق مبادرة لتنمية القطاع السياحي والحفاظ على التراث الثقافي لدمياط، لما تملكه المحافظة من مقومات تؤهلها للظهور بقوة على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية.

محافظ دمياط مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

نتائج تطبيق أداة Waste Wise Cities Tool

استعرض المهندس شكري حسين، استشاري البرنامج، نتائج الدراسة الميدانية التي تم تنفيذها باستخدام أداة Waste Wise Cities Tool (WaCT)، والتي شملت تقسيم المحافظة إلى مناطق حضرية وشبه حضرية وريفية، مع تحليل معدلات تولد المخلفات المنزلية بها. كما تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه المنظومة، وسبل الحد من التسرب البلاستيكي إلى البيئة والمجاري المائية، إلى جانب مناقشة محاور استراتيجية إعادة التدوير.

محافظ دمياط يصدر تعليمات مشددة لتحسين المنظومة

وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور أيمن الشهابي بجهود فريق العمل وبرنامج الأمم المتحدة، في إعداد دراسة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، مؤكدًا سعي المحافظة للوصول إلى منظومة مستدامة تشمل جميع مراحل الإدارة من الجمع وحتى التخلص النهائي.

كما أصدر المحافظ توجيهاته الفورية لإدارة شؤون البيئة، بإلزام المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بوضع صناديق قمامة أمام منشآتهم، مع تطبيق غرامات مالية على المخالفين، وتنظيم دوريات رقابية لمتابعة تنفيذ المنظومة على أرض الواقع.

توجه نحو مستقبل بيئي وسياحي متكامل

أكد محافظ دمياط دعمه الكامل لتطبيق أهداف الأداة الذكية، لافتًا إلى أن المحافظة بصدد الانتهاء من إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات الصلبة، بما يعكس التزامها بتحقيق أفضل الممارسات البيئية وتوفير بيئة نظيفة، ودفع عجلة التنمية المستدامة، سواء في مجال البيئة أو في القطاع السياحي الواعد.



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