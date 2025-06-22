الأحد 22 يونيو 2025
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محافظات

حملة موسعة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بشوارع مدينة دمياط

حملة موسعة لرفع الإشغالات
حملة موسعة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بشوارع مدينة دمياط

 شنت الأجهزة التنفيذية حملة موسعة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، وذلك في عدد من المناطق الحيوية بمدينة دمياط، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لإعادة الانضباط إلى شوارع محافظة دمياط، وتنفيذًا لتعليمات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

تعاون مشترك بين الجهات التنفيذية والأمنية لضبط الشارع

الحملة جاءت بتنسيق كامل بين إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وبمشاركة فعالة من شرطة المرافق، التي كثفت من تواجدها لضمان تنفيذ القرارات بكل حزم، والحد من التجاوزات التي تعيق الحركة العامة وتشوه المظهر الحضاري للمدينة.

 

حملة موسعة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بشوارع مدينة دمياط
حملة موسعة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بشوارع مدينة دمياط

 

 

إزالة مخالفات وإعادة فتح الأرصفة أمام المواطنين

وأسفرت الحملة عن إزالة العديد من الإشغالات والتعديات التي كانت تعطل حركة المارة وتتسبب في اختناقات مرورية، خاصة أمام المحال التجارية وعلى الأرصفة الرئيسية. وقد تم فتح الأرصفة أمام المواطنين مرة أخرى، في خطوة تستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة أكثر تنظيمًا وانضباطًا.

 

حملة موسعة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بشوارع مدينة دمياط
حملة موسعة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بشوارع مدينة دمياط

 

استمرار الحملات... وتحذير من تكرار المخالفات

وأكدت المحافظة في بيانها أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة عمل مستمرة لفرض هيبة الدولة، وضبط المخالفات، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يكرر التعدي أو يشغل الطريق العام بدون وجه حق. كما شددت على أهمية التزام الجميع بالقوانين، حفاظًا على المصلحة العامة وتحقيقًا للسيولة المرورية بالشوارع.
 

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