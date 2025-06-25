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حوادث

كنا هنموت وخسرت عفشي وبيتي، مشاهد مأساوية من حريق مخزن بويات البراجيل (فيديو وصور)

حريق، فيتو
حريق، فيتو

نجحت  الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة في السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن بويات بمنطقة البراجيل، واستعانت بلودر لإزالة الصاج الحديدي للتمكن من الوصول لنقطة حريق مصنع البراجيل. 

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ عمال مخزن بويات من الموت، والذين قالوا: “كنا هنموت محروقين”.

متضرر من الحريق: كل حاجة راحت

كشف مالك شقة تضررت من الحريق الذي نشب داخل  مخزن بويات بمنطقة البراجيل لـ “فيتو” حجم الأضرار التي تعرض لها مسكنه.

وقال مالك الشقة باكيا: " كل حاجة راحت، واتفحمت وخسرت عفشي وبيتي". 

خطر امتداد النيران

وأخلت قوات الأمن العقارات المجاورة من السكان تحسبا لخطر امتداد النيران إليها، وقامت بفرض كردوان أمني، وذلك عقب أن تلقت قوات أمن الجيزة بلاغا بالحريق من غرفة عمليات النجدة

 

حيث تسبب الحريق في حدوث أصوات انفجارات أثارت فزع ورعب المواطنين.

وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن في  منطقة البراجيل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وبرفقتها سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران.

التحريات الأولية: ماس كهربائي السبب

وأكدت التحريات الأولية وجود خسائر بالملايين جراء الحادث حيث تفحم كافة البضاعة الموجودة بالمخزن بسبب انفجارات المواد الكيماوية الموجودة داخل المخزن ورجحت المعاينة أن ماسا كهربائيا السبب وراء اندلاع النيران.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المحيطة بمكان الحريق لبيان هل تأثرت من عدمه وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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