محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.17%

اعتمد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، منذ قليل، نتيجة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2025-2024 م، بنسبة نجاح 80.17%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 94.22%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 100%.

نتيجة الشهادة الاعدادية في كفر الشيخ

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 66 ألفًا و291 طالبا وطالبة، تغيب منهم 515 طالبًا، وطالبة، حضر منهم الامتحانات 65 ألفًا 776 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 80.17%.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتورة غادة النحاس، مدير عام التعليم العام، وجلال فوزى، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، أحمد أبوالفتوح، مدير التعليم الاعدادي، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

ووجه محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار لمستقبل أكثر ريادة.

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