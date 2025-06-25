الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مفتي الجمهورية يلتقي وزير الشؤون الإسلامية بسنغافورة لبحث التعاون في المجالات الدينية

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
ads

التقى أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، محمد فيصل إبراهيم، الوزير المسؤول عن الشؤون الإسلامية ووزير الدولة الأول بوزارة الداخلية بسنغافورة
 

عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وسنغافورة

وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء، عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وسنغافورة، مشيدًا بما تبذله من جهود متميزة في ترسيخ قيم التعايش الديني والإنساني، وبالدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الشؤون الدينية في هذا الشأن، مؤكدًا استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدينية السنغافورية في مجالات الإفتاء، والتدريب، ومواجهة التحديات الفكرية.

وأشار  مفتي الجمهورية إلى أن التعاون العلمي والتكامل المعرفي بين المؤسسات الدينية يمثل أحد أهم روافد بناء خطاب ديني رشيد، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية على استعداد تام لتقديم خبراتها في إعداد البرامج التأهيلية وتدريب المفتين وتأصيل منهجية الفتوى المنضبطة، من خلال ما تمتلكه من مراكز بحثية متخصصة، وإصدارات علمية رصينة، وبرامج تدريبية تجمع بين التأصيل الشرعي والوعي بمتغيرات الواقع، لافتًا إلى أهمية مدّ جسور التواصل العلمي من خلال اتفاقيات تعاون ومشروعات بحثية مشتركة.

مؤتمر صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي

وخلال اللقاء، وجّه  المفتي، دعوة رسمية إلى لمحمد فيصل إبراهيم،  لحضور المؤتمر الدولي العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والمزمع انعقاده في القاهرة خلال شهر أغسطس القادم، تحت عنوان “صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي”. 

وأكد أن المؤتمر يُعد منصة عالمية لتبادل الخبرات في مجال الفتوى، ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الدينية في ظل المتغيرات التكنولوجية المتسارعة، ويشهد مشاركة واسعة من كبار العلماء والمفتين والباحثين من مختلف دول العالم.

دعم الخطاب الديني المتزن عالميًّا

ومن جانبه، عبّر الوزير السنغافوري عن سعادته بزيارة  أ.د نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، مثمنًا جهود دار الإفتاء في نشر الوسطية ومواجهة الفكر المتطرف، وأكّد تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون المؤسسي مع دار الإفتاء المصرية، خاصة في مجالات إعداد الأئمة وتأهيل المفتين، وتبادل التجارب الناجحة في إدارة التنوع الديني وتعزيز السلم المجتمعي. 

وأعرب عن ترحيبه بالدعوة الكريمة التي تلقاها من فضيلة المفتي لحضور المؤتمر، مؤكدًا أن مشاركة سنغافورة في مثل هذه الفعاليات العلمية تمثل إضافة مهمة في دعم الخطاب الديني المتزن عالميًّا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جولة موسعة يجريها  الجمهورية إلى عدد من المؤسسات الدينية والجامعات في سنغافورة، تأكيدًا على الدور الحضاري والديني الذي تضطلع به مصر ومؤسساتها في دعم قضايا السلم والتعايش على المستوى العالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المؤسسات الدينية هيئات الافتاء في العالم دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء صناعة المفتي عصر الذكاء الاصطناعي نظير محمد عياد مواجهة الفكر المتطرف وزارة الداخلية وزير الشؤون الاسلامية مفتى الجمهورية

مواد متعلقة

مفتي الجمهورية عن ذكرى الهجرة: من أعظم المحطات التي يتجدد فيها الإيمان

مفتي الجمهورية من الجزائر: ما يحدث لأهالي غزة عار في جبين الإنسانية

مفتي الجمهورية ووزير الشؤون الدينية الجزائري يبحثان تعزيز التعاون في مواجهة التطرف

مفتي الجمهورية: فلسطين في قلب الضمير الإسلامي والقدس جوهر القضية

الأكثر قراءة

يمهل ولا يهمل، علاء مبارك يكشف أمرا خطيرا تعاني منه إسرائيل وينذر بنهايتها

مدرب الزمالك الجديد، فيريرا يظهر في الصورة (تفاصيل)

زغلول صيام يكتب: تكريم وزير المالية للأندية حلال ولا حرام؟ واشمعنا الترسانة والصيد البحري وسموحة؟!

أخبار مصر: خطر يزحف على سد النهضة، حادث مأساوي بالطريق الأوسطي، جريمة أسرية تهز المنوفية، وبشرى عن سعر البن

ترامب يحذر إيران من ضربة جديدة

لقطع الشك باليقين، صور كاشفة تظهر ماذا حدث بمنشآت إيران النووية بعد الضربة الأمريكية

رحل اليوم عن 74 عامًا، محطات مؤثرة في حياة الممثل والمنتج عماد محرم

سعر جرام الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 25-6-2025

سعر جرام الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 25-6-2025

أسعار هواتف المحمول الأقل من 15 آلاف جنيه في السوق المصرية

المزيد

انفوجراف

بعد وسام أبو علي.. نجوم سبقوه في تسجيل الهاتريك بمونديال الأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدب في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

عباس شومان: الهجرة النبوية كانت حدثًا فارقًا في مسار الرسالة الإسلامية

مفتي الجمهورية عن ذكرى الهجرة: من أعظم المحطات التي يتجدد فيها الإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية