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مركز إعداد معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر يعقد الدورة الثانية لتأهيل 6000 محفظ

الجامع الأزهر، فيتو
الجامع الأزهر، فيتو
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أعلن مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر عن إطلاق دورته الثانية لتأهيل 6000 محفظ، وذلك في إطار التوسع الملحوظ في فروع الرواق الأزهري والتي تربو على ١٥٠٠ فرعًا، وسد العجز في فروع الرواق الأزهري بالمحافظات، وذلك وفق الضوابط والشروط التالية: 

 مركز إعداد معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر يعقد الدورة الثانية لتأهيل 6000 محفظ 


١ـ أن يكون المتقدم مقيمًا بالمحافظات المعلن عنها، من واقع بطاقة الرقم القومي. 
٢- أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
٣- أن يكون من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة. 
٤- أن يقوم المتقدم بدفع الرسوم المقررة لفتح الملف الخاص بالدورة التدريبية.

وسوف يتم الاستعانة بالمتميزين في هذه الدورات للعمل في الرواق الأزهري (بنظام العمل بالساعة).


وفي تصريح له ذكر د. عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن الدورة ستنطلق على مدار شهرين كاملين، وستعقد (عن بعد) على (10) دورات وفق خطة زمنية لكل دورة (600) دارس، مما يتيح للمتقدمين فرصة المشاركة من أي مكان، ويأتي هذا البرنامج كجزء من استراتيجية الجامع الأزهر لتطوير مهارات المعلمين وضمان جودة التعليم في الرواق الأزهري.

في ذات السياق أكد مدير عام الجامع الأزهر الدكتور هاني عودة، أن التقديم سيكون مفتوحًا على فروع محددة وبعدد معين من المتقدمين، مع التأكيد على أن الاختبارات ستعقد في نهاية الدورة، وسيتم الاستعانة بالمتميزين لسد العجز في نفس الفروع التي تقدموا عليها، وفقًا لاحتياجات العمل(بنظام العمل بالساعة).

اهتمام مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بتلبية الرغبة في حفظ كتاب الله تعالى

ولفت مدير الجامع الأزهر، إلى أن هذه المبادرة تعكس اهتمام مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بتلبية الرغبة في حفظ كتاب الله تعالى وتعزيز دور الأزهر الشريف في نشر ثقافة القرآن الكريم بين أفراد المجتمع.

يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني والتقديم على الرابطين التاليين حيث يتم التقديم على الرابط الأول لتسجيل البيانات ثم الدخول على الرابط الثاني بالرقم القومي لرفع المرفقات (إيصال الدفع-صورة البطاقة الشخصية-صورة المؤهل)..
الرابط الأول (للتسجيل).
الرابط الثاني (لرفع المرفقات).
كما يمكنكم متابعة كافة أنشطة مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم عبر متابعة الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على فيسبوك

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