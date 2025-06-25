الأربعاء 25 يونيو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يشدد على ضرورة إتاحة المسارات السياسية والدبلوماسية بين إسرائيل وإيران

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره اليونانى، فيتو

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة و"جورجيوس جيرابيتريتيس" وزير خارجية اليونان، اليوم الأربعاء، حيث تم تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، كما تم تبادل الرؤى إزاء التطورات التي تشهدها المنطقة.

ترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية 

أشاد الوزير عبد العاطى خلال الاتصال بالروابط التاريخية المشتركة بين البلدين والزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية في شتى المجالات والتي توجت بترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في شهر مايو الماضي خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى اليونان، مؤكدًا التطلع لمواصلة الدفع بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، لاسيما على ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط القيادتين والشعبين الصديقين.

اتفاق وقف إطلاق النار

وتناول الاتصال الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث رحب الوزيران باتفاق وقف إطلاق النار الذى أعلن عنه الرئيس الامريكى أمس بين إيران وإسرائيل، وشددا على ضرورة التزام الطرفين بالاتفاق لاحتواء التصعيد الذى شهدته المنطقة خلال الأيام الأخيرة، وضرورة فتح المجال أمام المسارات السياسية والدبلوماسية.

التطورات في ليبيا

كما تبادل الوزيران وجهات النظر إزاء التطورات في ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في كافة الأراضي الليبية، وصون مقدرات الدولة، واحترام وحدة وسلامة أراضيها، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن، وأهمية تفكيك الميليشيات المسلحة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.
 

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بدر عبد العاطي جورجيوس جيرابيتريتيس وزير خارجية اليونان تطوير العلاقات الثنائية اليونان

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