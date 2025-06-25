أستاذ قانون دولى يكشف عواقب خروقات وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي أن الانتهاكات الأخيرة لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل تكشف عن هشاشة الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا.

الهجمات الإيرانية الاسرائيلية، علامة استفهام كبيرة

وأوضح مهران في تصريح خاص ل “فيتو”، أن الهجمات الإيرانية وإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي الرد، يضعان علامة استفهام كبيرة حول جدية الأطراف في الالتزام باتفاق السلام المزعوم، مشيرا إلى أن ما نشهده حاليا يشبه فترة هدوء قبل العاصفة أكثر من كونه سلاما حقيقيا.

المنطقة تواجه ثلاثة احتمالات خطيرة في الساعات المقبلة

وحذر من أن المنطقة تواجه ثلاثة احتمالات خطيرة في الساعات المقبلة، أولها انزلاق الوضع نحو مواجهة عسكرية شاملة تشمل ضربات متبادلة للمنشآت الحيوية وتورط حلفاء الطرفين، وثانيها استمرار المناوشات المحدودة التي قد تخرج عن السيطرة في أي لحظة.

أما الاحتمال الثالث وهو مطروح ايضا يتمثل في نجاح الوساطات الدولية في إعادة الأطراف لطاولة المفاوضات، لكن مهران يرى أن الظروف الحالية لا تبشر بهذا الخيار خاصة مع تصاعد التصريحات العدائية من الجانبين.

اسباب تشكيك إيران في جدية اتفاق ترامب

وحول الأسباب وراء تشكيك إيران في جدية اتفاق ترامب، أرجع مهران ذلك إلى تراكمات تاريخية من الخيانات الأمريكية، داعيا الدول العربية إلى الضغط علي كل الأطراف والالتزام بالقانون الدولي، محذرا من أن استمرار سياسات فرض الأمر الواقع بالقوة لن تؤدي سوى لمزيد من عدم الاستقرار وتهديد النظام الدولي برمته.

واضاف أن الخروج من الأزمة الراهنة يتطلب مبادرة دولية جدية تضع ضمانات حقيقية لأمن جميع دول المنطقة، مؤكدا أن أي حل دائم يجب أن يتضمن تسوية عادلة للقضية الفلسطينية باعتبارها المحرك الأساسي للصراعات الإقليمية.

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