وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة الالتزام بحسن الجوار واحترام سيادة دول الخليج

جرى تواصل بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع "عباس عراقجي" وزير خارجية إيران وذلك للوقوف على آخر مستجدات الوضع الإقليمي يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٥.

جدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال التأكيد على الأهمية البالغة لعدم المساس بسيادة دول الخليج وباقي الدول العربية الشقيقة، وإدانة أي انتهاك لوحدة وسلامة أراضيها، مشددا على ضرورة الالتزام بمبدأ حسن الجوار.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن ترحيب مصر باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء ٢٤ يونيو، مشددا على ضرورة التزام الطرفين الاسرائيلي والايراني بالاتفاق باعتباره خطوة محورية نحو احتواء التصعيد والاحتقان الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الأخيرة، ولاستعادة الاستقرار وفتح المجال أمام المسارات السياسية والدبلوماسية.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، لافتًا إلى أهمية قيام الجانبين باتخاذ إجراءات عملية وملموسة تسهم في احتواء التوتر، مؤكدًا حرص مصر على استمرار التنسيق والتشاور مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الأمن والاستقرار الإقليمى.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيرانى على احترام بلاده لسيادة ووحدة وسلامة الأراضى القطرية وجميع دول مجلس التعاون الخليجى، مشددا على التزام بلاده بمبدأ حسن الجوار، وتم الاتفاق بين الوزيرين علي مواصلة العمل علي خفض التصعيد في المنطقة.

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