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خارج الحدود

تطورات متسارعة بالمنطقة، تفاصيل اتصالات وزير الخارجية بنظرائه في 4 دول عربية بشأن قطر

وزراء خارجية قطر
وزراء خارجية قطر والسعودية والبحرين والكويت والعراق

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، سلسلة اتصالات مع كل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ود. عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، وعبد الله اليحيا وزير خارجية دولة الكويت، ود. فؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، مساء يوم الاثنين ٢٣ يونيو ٢٠٢٥، حيث تم تناول التطورات المتسارعة في المنطقة في ضوء الانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة.

إدانة مصر لأي مساس بسيادة وأمن دولة قطر

وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصالات عن تضامن مصر الكامل مع دولة قطر الشقيقة، عقب الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت أراضيها، مؤكدًا إدانة مصر لأي مساس بسيادة وأمن دولة قطر، ورفضها لكافة أشكال المساس بأمن وسلامة وسيادة واستقرار الدول العربية الشقيقة.

 التصعيد العسكري المتنامي وخطورته

 وتم خلال الاتصالات بحث تداعيات الهجمات التي تعرضت لها دولة قطر الشقيقة، وما تشكله من تهديد لأمن واستقرار للمنطقة، فضلًا عن استعراض التصعيد العسكري المتنامي وخطورته.

احتواء التوتر المتصاعد واستعادة الهدوء بالإقليم.

واتفق الوزراء علي الاهمية البالغة لوقف التصعيد وخفض حدة التوتر وضبط النفس وتضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر المتصاعد واستعادة الهدوء بالإقليم.

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قطر دولة قطر بدر عبد العاطي السعودية

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