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رياضة

منتخب مصر للسلاح يشارك في البطولة الإفريقية للكبار بنيجيريا

منتخب السلاح، فيتو
منتخب السلاح، فيتو

يخوض المنتخب المصري للسلاح بطولة إفريقيا للكبار في الثلاث اسلحة "سيف وسيف مبارزة وشيش" للرجال والسيدات المقامة خلال الفترة من 25 حتى 29 يونيو بمدينة لاجوس النيجيرية.

وقد أعلن الاتحاد المصري للسلاح، برئاسة الكابتن طارق الحسيني، عن قائمة المنتخب الوطني للكبار المشارك في البطولة الإفريقية بنيجيريا.

وجاءت قائمة منتخب مصر لسلاح السيف كالتالي، على مستوى الرجال، زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، أحمد هشام، أما على مستوى السيدات، ندى حافظ، نجوى نوفل، ريناد الدكش، العنود حازم.

أما قائمة سلاح الشيش فتضم، على مستوى الرجال، محمد حمزة، عبد الرحمن طلبة، سيف الغايش، كريم مدحت، وعلى مستوى السيدات، نهى هاني، ملك حمزة، سارة حسني، جنى إيهاب.

فيما جاءت قائمة سلاح سيف المبارزة على النحو التالي، على مستوى الرجال، محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، محمود السيد، وعلى مستوى السيدات، ناردين إيهاب، آية شريف، شيرويت جابر، لولوة سليمان.

ويترأس بعثة منتخب مصر في نيجيريا الكابتن أيمن منير، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري للسلاح.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من، السيد سامي، المدير الفني لسلاح سيف المبارزة، ماهر حمزة، المدير الفني لسلاح الشيش، خالد شريف، مدرب سلاح السيف، أيمن غنيم، مديرًا إداريًا، ومازن الشابوري، ورنا الحسيني، حكامًا.

بينما يتواجد في الجهاز الطبي كلًا من، الدكتور مجدي الصباغ، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، الدكتور أحمد عبد الغني، طبيب علاج طبيعي، والدكتورة غادة عاطف، أخصائي تأهيل حركي.

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