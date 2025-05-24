محمد السيد يودع كأس العالم للسلاح من الدور الأول

منتخب السلاح، ودع محمد السيد لاعب المنتخب الوطني للسلاح وصاحب برونزية أولمبياد باريس 2024، منافسات بطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة، المقامة حاليا في فرنسا.

محمد السيد يودع كأس العالم من الدور الأول

وخسر محمد السيد المصنف رقم 2 على العالم، أمام لاعب كازاخستان كيريل بافلوف المصنف رقم 150 على العالم بنتيجة (12-15)، ليودع البطولة مبكرا من الدور الأول.

كما شهدت منافسات البطولة أيضا خسارة محمد ياسين لاعب المنتخب الوطني والمصنف رقم 20 على العالم، أمام المجري تيبور آندرسفاي المصنف السادس عالميا بنتيجة (7-12) في الدور الأول.

وداع جماعي للاعبي منتخب السلاح

وفي سياق متصل، شهدت منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم لسلاح السيف، المقامة حاليا في إسبانيا، وداعا جماعيا للاعبي منتخب مصر.

وخسر زياد السيسي المصنف رقم 9 على العالم، أمام لاعب رومانيا يوليان توديسو المصنف 45 على العالم، في الدور الثاني بنتيجة (14-15)، باللمسة الذهبية.

كما خسر محمد عامر المصنف رقم 12 على العالم، أمام لاعب رومانيا رازفان أوراتشي المصنف رقم 55 على العالم، بنتيجة (10-15).

وخسر أيضا أدهم معتز لاعب المنتخب الوطني المصنف 17 على العالم، أمام لاعب المجر أندراس ساتدزاماري المصنف 58 على العالم بنتيجة (6-15).

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