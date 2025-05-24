تأهل زياد السيسي وأدهم معتز لدور الـ 32 بكأس العالم للسلاح

منتخب السلاح، تأهل كل من زياد السيسي وأدهم معتز، لاعبي المنتخب الوطني للسلاح لدور الـ32 خلال مشاركتهما في منافسات بطولة كأس العالم لسلاح السيف، المقامة حاليا في إسبانيا.

ووصل زياد السيسي إلى دور الـ32 بعد الفوز على لاعب منتخب أوكرانيا يوري تسلب بنتيجة (15-9)، في الدور التمهيدي.

فيما تأهل أدهم معتز لدور الـ32 من بطولة كأس العالم، بعد الفوز على الياباني ماو كوكوبو بنتيجة (15-10)، في الدور التمهيدي.

عبد المنعم الحسيني رئيسا للاتحاد الدولي

وحقق عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح السابق، إنجازا جديدا للرياضة المصرية، بعد توليه منصب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح خلفا لليوناني إيمانويل كاتسياداكيس، والذي تقدم باستقالته خلال الأيام الماضية.

وجاء إنجاز “الحسيني” كونه أول رئيس للاتحاد الدولي للسلاح من خارج قارة أوروبا، وأيضا ثاني مصري يتولى رئاسة اتحاد دولي للعبة رياضية، بعد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وحصل عبد المنعم الحسيني على موافقة غالبية الأعضاء بواقع 19 صوتًا مقابل صوت واحد، في اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد بسويسرا.

وكان الحسيني فاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للدورة الثانية على التوالي في الانتخابات التي أقيمت نوفمبر الماضي

وكان الاتحاد الدولي للسلاح قد انتخب عبد المنعم الحسيني العام قبل الماضي للانضمام لقاعة المشاهير مدى الحياة، وذلك تقديرًا لمجهوداته وخدماته الجليلة للمبارزة العالمية لعدة أعوام، وذلك بعد منافسة مع 5 مرشحين آخرين، حيث يتم انتخاب فرد واحد من أسرة السلاح العالمية كل عام لينضم لقاعة المشاهير مدى الحياة، بشرط أن يكون قدم خدمات جليلة للمبارزة العالمية لمدة طويلة.

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