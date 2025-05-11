عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا مع عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير رياضة السلاح على المستويين المحلي والدولي.

وناقش الطرفان خلال اللقاء دراسة إمكانية انشاء أول مركز دولي للسلاح بمصر، بالإضافة إلى شراكة مع الاتحاد الدولي لتجهز مركز القياسات وتطوير الأداء عالي المستوي بالمركز الأولمبي بالمعادي، بالإضافة إلى تقديم حزمة من برامج الرعاية الفردية لعدد من اللاعبين المصريين في رياضة السلاح المحتمل تحقيقهم ميداليات في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ودراسة دعم لعبة السلاح كأحد ألعاب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي التي سيتم استحداثها خلال الفترة الحالية.

أشرف صبحي يبحث مع رئيس الاتحاد الدولي للسلاح سبل تعزيز التعاون المشترك

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء على أهمية التعاون مع الاتحاد الدولي للسلاح في ظل الطفرة التي تشهدها الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا لاستضافة البطولات الدولية في مختلف الألعاب، خاصة رياضة السلاح التي حققت إنجازات مشرفة في المحافل العالمية.

وثمن الدكتور أشرف صبحي الدور الكبير الذي يقوم به عبد المنعم الحسيني على رأس الاتحاد الدولي للسلاح، مشيرًا إلى سعيه من خلال هذا التعاون إلى تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، إلى جانب دعم الكوادر الفنية والإدارية في اللعبة.

ومن جانبه، أعرب عبد المنعم الحسيني عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة لرياضة السلاح، مؤكدًا حرصه على تعزيز الشراكة بين الاتحاد الدولي والجهات الرياضية في مصر، ودعم الخطط التي تستهدف توسيع قاعدة الممارسة وتطوير البنية التحتية للعبة.

وزير الشباب والرياضة يناقش استعدادات تنفيذ مشروع "30 يوم تحدي"

فيما ناقش الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استعدادات تنفيذ مشروع 30 يوم تحدي في نسخته الرابعة، ضمن جهود الوزارة لتعزيز ثقافة الرياضة والنشاط البدني بين فئات المجتمع.

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، في دعم المبادرات الشبابية والرياضية التي تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن النسخة الرابعة من "30 يوم تحدي" ستشهد تطورًا ملحوظًا من حيث الأنشطة والتفاعل المجتمعي.

جدير بالذكر أن مشروع "30 يوم تحدي"يشجع المصريين على ممارسة الرياضة بشكل مناسب للمبتدئين والرياضيين بشكل سواء ويهدف إلى رفع كفاءة الصحة العامة للشعب المصري عن طريق خوض تحديات تناسب كافة الأعمار والمستويات الصحية (مشي - جري - دراجات)، ويحث الشعب المصري داخل وخارج مصر على ممارسة الرياضة بدون أي تقييد أو تحديد لوقت أو مكان إلا هدف عدد كيلومترات يحاول كل مشارك الوصول إليه.

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