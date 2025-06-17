الحوثيون يحذرون أمريكا بعد تهديد ترامب لإيران: لن نقف مكتوفي الأيدي وسيكون ردنا قاسيا

قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين في اليمن، محمد الفرح، إن "تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤشر لهزيمة وشيكة للعدو الإسرائيلي وخروج الأمر عن السيطرة في تل أبيب".



وأوضح الفرح، عبر حسابه على تليجرام، إنه "لو كان باستطاعة العدو الإسرائيلي الصمود والمواجهة مع إيران لما هددت أمريكا"، محذرًا من أنه "في حال أي تورط أمريكي أو بريطاني في عدوان مباشر، فلن تبقى إيران وحلفاؤها مكتوفي الأيدي وستكون ردة فعلهم قاسية".



وأضاف أن "إيران وحلفاءها يدَّخرون خيارات ضاغطة لهذه المعركة قد يكون أهونها قطع الممرات البحرية وتهديد ملاحة الدول المعتدية ومنع إمدادات الطاقة وصولًا إلى اشتعال المنطقة برمتها".

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، إلى إخلاء العاصمة الإيرانية طهران فورًا، في ظل التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران، وسط مخاوف من توسع دائرة الحرب.

وقالت ترامب، إنه "طالب إيران مرارًا وتكرارًا بتوقيع الاتفاق النووي"، مضيفا أنه "كان ينبغي لإيران توقيع الاتفاق الذي طلبت منهم توقيعه".

وتابع: "يا له من عار ويا له من إهدار للأرواح البشرية فإيران ببساطة لا يمكنها امتلاك سلاح نووي".

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