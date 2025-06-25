تقرير استخباراتي يكشف مفاجأة صادمة لـ ترامب بشأن الضربة الأمريكية لإيران

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء، أن تقريرا استخباراتيا أمريكيا أوليا أظهر أن الضربات التي نفذها الجيش الأمريكى الأسبوع الماضي واستهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية لم تؤدِّ إلا إلى تأخير طموحات طهران النووية لبضعة أشهر فقط، وفقًا لمصادر مطلعة على فحوى التقرير.

انتكاسة كبيرة للبرنامج النووي الإيراني

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ما خلص إليه التقرير يتعارض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبيت الأبيض التي أشارت إلى أن الضربات شكّلت انتكاسة كبيرة للبرنامج النووي الإيراني.

وكان ترامب قد أعلن عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران مساء الإثنين، وذلك بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ على قاعدة أمريكية في قطر، في هجوم تم التحذير منه مسبقًا ولم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

مطاري بن جوريون وحيفا عادا إلى العمل بشكل كامل

وأعلنت إسرائيل أمس رفع معظم القيود المفروضة على حركة المدنيين والنشاط الاقتصادي التي كانت قائمة خلال فترة القتال التي استمرت 12 يوما، فيما أكدت هيئة المطارات الإسرائيلية أن مطاري بن جوريون وحيفا عادا إلى العمل بشكل كامل.

وأكدت إسرائيل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قائلة إنها حققت أهدافها العسكرية من خلال إزالة ما وصفته بـ"التهديد الوجودي المزدوج" المتمثل في برنامجي إيران النووي والصاروخي. وفي المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ستوقف هجماتها ما دامت إسرائيل ملتزمة بوقفها.



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