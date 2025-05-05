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محافظات

تضامن الفيوم تستعد لتوزيع 100 عجل و50 طن لحوم في عيد الأضحى

لحوم في عيد الأضحى
لحوم في عيد الأضحى

تستعد مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، لتوزيع 100 عجل بلدى و50 طن لحوم مستوردة، خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لهذا العام 2025، وجار حصر الأسر غير القادرة في كل قرى ومدن الفيوم، خاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

حصر الأسر المستحقة للحوم الأضاحي

وقالت الدكتورة شيرين فتحي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم: إن حصر الأسر المستحقة للحوم الأضاحي يتم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط المديرية.

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وأضافت وكيل وزارة التضامن أن المشاركة المجتمعية في الأضاحي تؤدي إلى نشر السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

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