تضامن الفيوم: توصيل مياه الشرب بالمجان لـ 401 أسرة من غير القادرين

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، عن تركيب 401 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بقرى قلمشاه وعزبة رمزي والحجر وخليل الجندي والسعدة ودفنو والسلام والوابور وعزبة الجبل ومطول ومفتاح وأبو دفيه والوابور الجديدة ونوارة وعنك وعزبة مفتاح بمركز إطسا، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية التي تعمل في هذا المجال.

طفرة في العمل التنموي في الفيوم

وقالت الدكتورة شيرين فتحى، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، إن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، ونسعي لزيادة أعداد المستفيدين من المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن مبادرة تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا، وتضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة، وتم اختيار الأسر المستفيدة وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

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