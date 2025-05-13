الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تضامن الفيوم: توصيل مياه الشرب بالمجان لـ 401 أسرة من غير القادرين

توصيل مياه الشرب،
توصيل مياه الشرب، فيتو

 أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى  بمحافظة الفيوم، عن تركيب 401 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بقرى قلمشاه وعزبة رمزي والحجر وخليل الجندي والسعدة ودفنو والسلام والوابور وعزبة الجبل ومطول ومفتاح وأبو دفيه والوابور الجديدة ونوارة وعنك وعزبة مفتاح بمركز إطسا، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية التي تعمل في هذا المجال.

طفرة في العمل التنموي في الفيوم

 وقالت الدكتورة شيرين فتحى، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، إن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، ونسعي لزيادة أعداد المستفيدين من  المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

 

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة الفيوم

تحرير 202 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بالفيوم

 وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن مبادرة تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا، وتضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة، وتم اختيار الأسر المستفيدة وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الأسر المستفيدة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم الاكثر احتياجا الأولى بالرعاية الجمعيات الخيرية المؤسسات التنموية المؤسسات الحكومية توصيل مياة الشرب بالمجان

مواد متعلقة

تحرير 202 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بالفيوم

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة الفيوم

تعليم الفيوم: تجربة الوجبات الساخنة نتاج تعاون مع الصحة والتضامن وبنك الطعام

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية بالفيوم

الأكثر قراءة

مات في حادث أليم، حكاية المهندس أحمد عبد المرضي شهيد لقمة العيش (صور)

الإمارات تعلن عن الإقامة الزرقاء لمدة 10 سنوات لهذه الفئات

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا اليوم

الهدوء يعم ليبيا بعد ساعات من اشتباكات دامية أدت لمقتل الككلي وإصابة 6 آخرين

لون رابطة العنق مطابق لسجادة الطائرة، 4 أشياء أثارت جدلًا في زيارة ترامب للسعودية (فيديو)

لماذا استبدلت السعودية لون سجادة استقبال الرئيس الأمريكي من الأحمر للبنفسجي؟ مقارنة بين زيارة ترامب وبايدن

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025

ترامب يخالف التقاليد، الرئيس الأمريكي يثير الجدل بعدم شرب القهوة خلال استقباله بالسعودية (فيديو)

خدمات

المزيد

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم للشباب بتشيلي 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام خاصة بالحيض في الحج والعمرة

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالشفاء القريب والراحة النفسية

تفسير رؤية الطين في المنام وعلاقتها بالتقصير في أداء الفرائض الدينية

المزيد
الجريدة الرسمية