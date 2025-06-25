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رياضة

محمد يوسف يقدم تقريرا عن المشاركة بمونديال الأندية لمجلس الأهلي

محمد يوسف،فيتو
محمد يوسف،فيتو

الأهلي، أنهى محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، ملفا كاملا عن أداء لاعبي الأحمر خلال بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية والأسباب التي أدت للخروج مبكرا من البطولة.

وتسود لدى إدارة الأحمر حالة من الغضب بسبب خروج الفريق مبكرا من بطولة كأس العالم للأندية خاصة بعد الصفقات النارية للقلعة الحمراء قبل انطلاق البطولة.

ومن المقرر أن يقدم محمد يوسف لمجلس الأهلي  تقريرا عن كافة الظروف والأجواء التي واجهها الفريق بالبطولة.

وتصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهرا قادما من الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غادرت امس مطار JFK بالولايات المتحدة الأمريكية في طريقها للعودة إلى القاهرة، بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

 

ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ١٨ يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في مونديال الأندية.

 

تعادل الأهلي أمام بورتو

وتعادل الأهلي أمام بورتو  ٤-٤ في ختام مشواره في كأس العالم للأندية. 

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