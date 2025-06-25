الأربعاء 25 يونيو 2025
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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق سوبر ماركت بمصر الجديدة

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أمرت نيابة مصر الجديدة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة سوبر ماركت نشب به حريق أسفل عقار سكني بشارع عثمان بن عفان بمنطقة مصر الجديدة لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة حريق سوبر ماركت بمصر الجديدة.


وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من الأهالى باندلاع حريق داخل سوبر ماركت بأحد العقارات فى شارع عثمان بن عفان بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

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