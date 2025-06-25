الأربعاء 25 يونيو 2025
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حوادث

اندلاع حريق داخل مول شهير بالنزهة والحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات إطفاء

حريق مول
حريق مول

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل  مول شهير، في منطقة النزهة.

حريق مول شهير بالنزهة 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل مول شهير بشارع عثمان بن عفان بدائرة قسم شرطة النزهة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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