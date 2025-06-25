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حريق هائل في مواسير صرف صحي مشونة بأرض فضاء في سوهاج

حريق هائل في مواسير
حريق هائل في مواسير صرف صحي، فيتو

نشب حريق هائل في مواسير صرف صحي مشونة بأرض فضاء بسبب إشعال النيران ببعض المخلفات بأرض زراعية مجاورة لمكان الواقعة وامتدت النيران إلى المواسير بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.


تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بنشوب حريق بمواسير صرف صحي بلاستيكية مشونة بقطعة أرض فضاء تابعة لشركة خاصة للمقاولات وتم الدفع بـ "2" سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده وانحصرت التلفيات في احتراق عدد "5" مواسير صرف صحي.
 

وقال “طارق. ا. ع. ا” 24 أما عامل بالشركة ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق واتهم الراوي “ا ا ع” 48 عاملًا ومقيم بذات الناحية بالإهمال مما تسبب في نشوب الحريق لقيامه بإشعال النيران ببعض المخلفات بأرضه الزراعية المجاورة لمكان الواقعة امتدت منها النيران للمواسير ونفي الشبهة الجنائية.


وتمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط المتهم المذكور وأفاد بمضمون ما سبق "دون قصد منه" وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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الأجهزة الأمنية بسوهاج السيطرة علي الحريق اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج حريق هائل بلاستيكية قطعة أرض فضاء نفي الشبهة الجنائية نشوب حريق

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