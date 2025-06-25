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حوادث

النيابة تأمر بإغلاق صالة جيم نشب بها حريق لاتخاذ إجراءات السلامة

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بإغلاق صالة جيم نشب بها حريق بعقار سكني بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، دون وقوع أي إصابات لحين اتخاذ مالكها اجراءات السلامة والاجراءات القانونية المتبعة. 


وتبين من التحقيقات عدم وجود طفاية حريق داخل المكان وعدم التزامه بشروط السلامة المهنية
 

حريق صالة جيم في مدينة نصر


وكانت  غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل صالة جيم بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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